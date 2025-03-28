殺夫肢解水泥藏屍！人妻勸情夫做幫兇　自首被捕揭犯案手法極兇殘

印度發生恐怖謀殺親夫倫常慘案！有年輕人妻在丈夫到倫敦公幹期間搭上鄰居，人妻早前利用不同身份傳短訊予情夫，甚至扮對方亡母向她傳訊息，好讓情夫成為她的幫兇。兩人先向丈夫落藥，再將他分屍，放入油桶後用水泥封住。事件發生後人妻與情夫一起度假，更向家人發訊息造成丈夫仍在世的假象，不過人妻早前終向父母坦認殺夫，父母大義滅親報警將女兒及情夫拘捕，兩人被控謀殺罪。



27歲女子穆斯坎夥情夫殺丈夫，手法極為兇殘。（網上圖片）

情夫薩希爾參與殺人計劃，將屍體分15份再放入桶注滿水泥。（網上圖片）

人妻夥情夫殺夫 分屍入水泥桶

綜合外媒報道，當地警方透露，27歲女子穆斯坎（Muskan Rastogi）與同齡的情夫薩希爾（Sahil Shukla），在今年3月4日，兩人一同將穆斯坎的29歲丈夫索拉布（Saurabh Rajput）殺害，手法相當兇殘。

兩人先在死者索拉布的食物加入鎮靜劑，再狂刺對方10刀，其中3處傷口刺穿心臟死亡，隨後兩人將屍體斬首，並肢解分成15塊，放入裝滿水泥的桶內封存。

穆斯坎向家人自首後與薩希爾被捕。（網上圖片）

穆斯坎與薩希爾被控謀殺罪。（網上圖片）

向家人自首被捕

穆斯坎與薩希爾隨後一同前往喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）度假，期間他們用索拉布的手機傳訊息給家人，製造索拉布仍活着的假象。而他們入住的酒店職員證實，在3月16日他們結束6天行程，薩希爾當時冒充是穆斯坎的丈夫。

其後穆斯坎向母親坦承將丈夫殺害，讓父母極為氣憤，更在3月18日大義滅親向警方舉報女兒及其情夫的惡行。穆斯坎的父母更表示，希望女兒跟情夫遭判死刑，「女兒做出這樣的行為相當錯誤，我希望我的女婿可以得到正義」。警方接報到場，將穆斯坎和薩希爾逮捕，目前案件正進行調查。

死者索拉布於2020年在英國找到工作後，妻子與鄰居搭上。（網上圖片）

假扮受情夫亡母指示 勸情夫做幫兇

據報穆斯坎曾以社交平台的不同賬戶，遊說薩希爾協助她進行殺夫計劃，甚至假扮薩希爾的亡母，指亡母透過穆斯坎來向他傳話，終讓對方答應做幫兇。

當地警方指稱，死者索拉布於2020年在英國找到工作後，將妻子和女兒留在印度北方邦密拉特，獨自前往倫敦，在1間美國航運公司做商船工作，報穆斯則與鄰居薩希爾搭上。而案發時則死者索拉布剛從倫敦回來。