台男月薪3.9萬繼承3.6億遺產：繳不出1600萬稅！　律師教4招解決

突然繼承巨額遺產，任何人都會開心，但相應遺產稅亦令人乍舌！台灣有律師引述網上個案，指1名人夫的家人於2024年過身，留下數百萬新台幣現金、1棟物業和數塊土地，由他獨自繼承，但經計算遺產稅後，發現要繳交1,600萬新台幣（約408萬港元），「根本繳不出來（遺產稅）啊」」，不知如何是好。



律師估計人夫繼承億3.6億新台幣（約9,100萬港元）遺產，立即分享4招解決對方的「富貴煩惱」。



樓主獨自繼承台中物業等遺產，估計達3.6億新台幣。（示意圖/gettyimages）

月薪僅3.9萬 要繳交1600萬遺產稅

律師蘇家宏在facebook專頁指出，有網民早前在「Dcard討論區」表示，家人於2024年過世，遺產分別有數百萬新台幣現金，「剩下的全部都是房子、土地」，但遺產稅扣除免稅額，要繳交1,600多萬新台幣（約408萬港元）。

樓主其後有補充個人資料，但有關資料事後懷疑被編輯過，蘇律師引述指，樓主慨嘆自己月薪大約3.9萬新台幣（約9,900港元），婚後育有1名2歲小孩，一家人在台北租屋，名下沒有物業，沒有兄弟姊妹，突然繼承台中物業等遺產，「重點是根本繳不出來（遺產稅）啊」。

樓主要繳交1,600多萬新台幣（約408萬港元），慨嘆「根本繳不出來（遺產稅）啊」。（示意圖/gettyimages）

律師估計繼承3.6億新台幣遺產

蘇律師指出該網民的家人去年過世，當時遺產稅的免稅額為1,333萬新台幣（約340萬港元）元，喪葬費扣除額為138萬新台幣（約35萬港元），配偶扣除額553萬新台幣（約141萬港元），子女扣除額則是56萬新台幣（約14.3萬港元），最終仍要繳納1,600萬新台幣（約408萬港元）的遺產稅，估計課稅遺產淨額大約1.3億新台幣（3,300萬新台幣），再計算不動產價值，樓主所繼承的遺產市價可能是3.6億新台幣（約9,100萬港元）。

如果遺產承繼者「無法」繳交巨額遺產稅，可以怎麼辦？蘇律師指出除了「拿繼承人自己的錢來繳納」之外，尚有其他4招可以解決︰

律師蘇家宏指出可以用不動產向國稅局申請繳交遺產稅。（示意圖/gettyimages）

1. 分期繳交

任何人收到遺產稅單後，如果無法在法定繳納期限內繳稅，就可以申請延期2個月，應納稅額若在30萬新台幣（約7.66萬港元）以上，可以向國稅局申請分18期以內繳納，每期間隔不超過2個月。另外，分期繳納要依照郵政儲金1年期定期儲金固定利率，計取利息。

2. 從遺產中的現金來繳納或實物抵繳

繼承人可以從「現金遺產」來繳交遺產稅，屆時向國稅局申請，即可持國稅局核發的稅單前往銀行辦理，將所繼承的銀行存款繳交遺產稅。

其餘的遺產稅額，如果應納稅額30萬新台幣（約7.66萬港元）以上，以現金繳納有困難，可以用不動產向國稅局申請抵繳，「由於不動產計算遺產稅是以公告價計算，抵繳時也是以公告價來抵繳」。

律師蘇家宏指，如果繼承人不想用不動產來繳交遺產稅，可以找尋不動產買家簽妥買賣契約書，寫明買賣價款用來繳清遺產稅。（facebook專頁「蘇家宏律師」圖片）

3. 找尋不動產買家約定買賣價款

但不動產例如土地的公告價和市價可能存有差異，繼承人可能不想用不動產來繳交遺產稅，可以找尋不動產買家簽妥買賣契約書，寫明買賣價款用來繳清遺產稅，之後辦理過戶，繼承人亦可以向銀行借錢，湊足繳清遺產稅的款項。

4. 用保險金繳交遺產稅

如果家人事前以投保人壽保險的方式，不但指定繼承人為保險受益人，而且預先保留繳交遺產稅的金額，屆時繼承人可以持除戶謄本、死亡證明書等文件向保險公司申領保險金，用保險金繳交遺產稅。

（綜合）