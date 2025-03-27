屯門友心急坐的士陪頭暈父入院　司機嫌落車位不便反斥：行好過啦

坐的士卻無法提供便利快捷的出行服務，的確令人不快！近日有屯門街坊發帖抱怨稱因急需乘坐的士前往屯門新圍苑陪伴不適頭暈的父親求醫，卻遇上「態度惡劣」的的士司機。樓主表示曾向司機提出想於步行距離較短的地點下車，「好聲好氣同司機講要迴旋處直入小學側邊停」，以便快些趕到父親身旁，但司機不但以「要兜好大個圈出返嚟」為由拒絕，更反斥「急咩呀！白車都無咁快到啦」。



有網民得知事件後指斥的士司機只顧自己而忽視乘客需求，鬧爆他「好冇人性」、「咁講嘢真係黐X線」。



有屯門街坊發帖抱怨稱急需坐的士陪伴不適頭暈的父親，卻遇到「態度惡劣」的的士司機。（《降魔的》劇照）

該名網民在Facebook專頁「屯門友」發帖，指日前上午得知年老的父親不適頭暈，於是趕忙叮囑家人叫救護車，同時趕忙坐的士從屯門龍門居到新圍苑以便陪同。

司機不滿下車位置：要兜好大個圈出返嚟

快將到達屋苑時，樓主有禮請求司機駛近屋苑較入位置，「在入新圍苑燈位前，好聲好氣同司機講要迴旋處直入小學側邊停」。不過司機極度不滿試圖拒絕，除表示「幾步路自己行好過啦」，又指「我要兜好大個圈出返嚟」。樓主解釋自己趕時間，司機卻反駁「急咩呀！白車都無咁快到啦！」。

樓主聞言氣極，指作為子女自然會因父親不適心急如焚，「我老豆見暈，可以唔急咩？」，並指司機亦已是父輩之齡理應明白，並希望對方易地而處，「如果你有事，你啲仔女可以唔急咩？咁都唔叫急，個人死了先叫急呀？」；又指「你揸車入去點都快過我係迴旋處落車跑過去啦」。

樓主批評司機「惡劣」

樓主事後感不滿，發文批評司機態度及言語「過分」，「做了咁多年人都可以咁無口德，係呢啲情況底下仲可以態度咁惡劣」。

樓主事後感不滿，發文批評司機「過分」。（「屯門友」Facebook圖片）

網民留言鬧的士司機「冇人性」

有網民回應樓主，並留言鬧爆該名的士司機「無同理心」、「好冇人性」、「咁講嘢真係黐X線」；也有人認為乘客有權在法例容許的地方下車，司機不應拒絕，並建議樓主投訴司機，「個司機理得我咩原因，我唔想行，喺邊度落咪邊度落」、「影低佢行車證投訴佢」，亦有的士行家留言指「所以呢啲師兄累死大家畀人鬧，我通常都會一邊安撫乘客一邊盡量趕畀人⋯⋯大吉利是，人哋老豆有乜嘢事，你個心都唔舒服啦」。

網民分享經歷：唔係個個司機都衰

不過，也有網民表示曾急需坐的士趕往醫院探望臨終家人，並幸運遇上體恤乘客心情的司機，「司機全程都安慰我，所以睇人㗎啫，唔係個個司機都衰」、「我幸好遇過兩次好好的士司機，都係見老人家最後一面，一面安慰我唔好喊，一路開快少少，所以唔係個個司機都咁衰」。

（Facebook）