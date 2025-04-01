16歲半工讀女生突遇僱主示愛　拒愛後慘遭非禮　淫漢認罪下場曝光

台灣發生未成年半工讀女生打工遇色狼僱主。一名16歲女生到菜市場打工，僱主用貨車接載她前往送貨時，突然停車泊在路邊，然後十分唐突地問女生：「有沒有一點喜歡我？」，令女生當場愕住答：「沒有」，此時僱主竟向女生出手露出狼相，用手指戳少女左手，並嘴對嘴強吻她2秒。少女嚇得立即推開僱主下車，並跑到附近警局報案。僱主最後因犯故意對未成年人利用業務機會性騷擾罪，被判處入獄60天，可易科罰金。



案中受害人只有16歲，其僱主突然向她示愛及乘機非禮她。（示意圖／GettyImages）

事主只有16歲 老闆示愛被拒後露狼相

綜合台灣媒體報道，受害人只有16歲，她在課餘時到菜市場搬菜，打工賺外快。2024年9月7日，她乘坐僱主駕的貨車前往送貨期間，途經員林大道時僱主突然將車停在路邊，並問坐在副駕座的事主：「妳有沒有一點點喜歡我？」，少女感愕然，回答：「沒有」。

老闆強吻女方嘴唇2秒

僱主向事主露出狼相，他以手指戳碰少女的左手2、3次，並要求她看著他，表示有話要向事主說，他待事主轉過頭來時，趁機強吻女方嘴唇2秒。事主嚇得推開僱主，並即時下車逃走，跑到附近的派出所報警。

僱主被捕後認罪被判入獄60天。（GettyImages）

僱主被捕後認罪

當地警方和彰化地檢署作出調查，老闆被捕後承認親吻事主，加上根據馬路路口的閉路電視拍下的影片，以及涉事貨車車輛的資料等，有關證據確實與少女的指控相符。

由於事主被僱用時不足18歲，在工作上屬受僱主監督的人，僱主卻利用執行工作機會作出性騷擾行為，違反兒童及少年福利與權益保障法中的成年人故意對少年利用業務機會性騷擾罪。

僱主被判入獄60天

彰化地院法官判刑時表示，僱主明知事主未滿18歲，竟為逞私欲，利用工作中的權勢對事主作出性騷擾行為，造成少女心理受創，但考慮僱主認罪，不過他未獲得事主諒解作為量刑考慮，最後判處僱主入獄60天，可易科罰金。