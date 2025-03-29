港女交友App遇「Kam L」！戴3D眼鏡嘆咖啡　連串騎呢行為笑爆網民

在交友App結識異性，經歷可能超乎想像。有港女在網上分享交友App遇到「Kam L」（奇怪的人）的搞笑過程，她指相片見男方外貌不錯，大家也也喜歡飲咖啡，於是相約出來見面。豈料對方「貨不對辦」，先是外貌不如相片般青靚白淨，面上有不少暗瘡印，之後發現他戴住的太陽眼鏡，竟是戲院看電影用的3D眼鏡，心中暗忖 ：「大佬呀唔好咁黐線啦。」



港女又指她基於禮貌，繼續與男方去飲咖啡，對方話要測驗一下她的咖啡品味，但他卻點了咖啡沙冰，更指這才是咖啡「藝術」，讓港女傻眼。最後埋單對方要求AA制，更要女方補回10元差價。



帖文笑爆不少網民，「好X好笑」、「屋企搵唔到太陽眼鏡，頂住先」，「戴3D眼鏡出街呢吓嘢，唔簡單！喺佢眼中成個世界變咗戲院大銀幕，人生如戲」；不過亦有網民質疑事件真偽，「似作故多，咁kam你都可以繼續，如果喺真，其實你同佢差唔多」。



樓主發現男方所戴的太陽眼鏡，竟是戲院看電影用的3D眼鏡。（Threads圖片）

港女交友App遇到「KamL」 戴3D眼鏡

有港女早前在Threads上發文，「點解呢個世界咁多KamＬ」，分享在交友App遇到「Kam L」的搞笑過程。她指兩人本在App上交流了一段時間，發現大家也喜歡飲咖啡，加上對方「睇相係唔差」，於是相約見面。

兩人日前相約在天后的咖啡店見面，可是樓主發現男方「貨不對辦」，先是對方亦非如照片般青靚白淨，面上有不少暗瘡印。而他當時戴了太陽眼鏡，「望一望側邊，X！原來係3D眼鏡嚟，大佬呀唔好咁黐線啦」。

男方要求測試樓主的飲咖啡品味，但自己斧點了咖啡沙冰，讓樓主傻眼。（GettyImages）

飲咖啡測試品味

但礙於禮貌，樓主仍繼續與他進入咖啡店，男方表示要測試一下樓主的咖啡品味，他嫌樓主點的凍拿鐵太普通，認為「你唔係同我一個level（水平）」。然後他卻點了杯咖啡沙冰，更說這才是咖啡「藝術」，讓樓主當場傻眼，「我心諗你怕苦咪出聲」，然後男方「一路講佢自己嘢，係chok住咁講，又問我對將來有咩規劃，睇下我夾唔夾到佢」。

AA制要補10元差價

樓主指令人最尷尬的是埋單時，男方話想AA制，樓主也不介意，誰知男方指樓主的咖啡平了10元，要求她補回差價，「咁先夠大家一半」，令樓主哭笑不得，「騎呢」程度不得不在網上發文分享。

男方提出AA制，指樓主的咖啡平了10元，要求她補回差價。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

網民笑翻：點解咁kam都可以遇到

帖文笑爆不少網民，有人留言「好X好笑」、「CXs」、「點解咁kam都可以遇到」。樓主更在留言上傳一張戲院用的3D眼鏡照片，有人指「笑到黐線，正諗緊係咪睇戲果種3D眼鏡，點知真係」、「屋企搵唔到太陽眼鏡，頂住先」、「戴3D眼鏡出街呢吓嘢，唔簡單！喺佢眼中成個世界變咗戲院大銀幕，人生如戲」。

有網民認為「可以做潮文」，不過有人質疑事件真偽，「似作故多，咁kam你都可以繼續，如果喺真，其實你同佢差唔多」。