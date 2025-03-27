患病港媽遊台！以亡夫之名捐款甜品店　盼贈弱勢孩童蛋糕感動全網

港人有愛！台灣有甜品店店主分享，曾接待1桌香港客人，其中同行的母親患有氣喘（即哮喘病），肺功能亦出現問題，身體狀況並不樂觀，所以家人決定陪同母親到處旅遊，重遊對方和亡夫曾經足迹。而那位女士離開前，甚至留下1萬元新台幣（下同，約2,350港元），希望以亡夫之名，在聖誕節購買蛋糕，捐贈予弱勢家庭的孩子。



店主指，女士捐款已轉交給公益團體，他們店則會以該女士名義，於聖誕節送出蛋糕給弱勢家庭孩子。帖文感動許多網民，「世界很烏煙瘴氣，但要相信仍有好人在努力，令人與人之間變得美好」、「生命影響生命，感動」、「祝願這位媽媽身體健康，晚年平安愉快」。



台灣有甜品店店主分享接待香港客人時深刻事件，感動不少網民。（《摘星廚神》劇照）

港人家庭台灣遊 令甜品店老闆留深刻印象

該甜品店店主在threads發文，分享於2023年9月接待了一組來自香港的客人，因為對方訂座時有特別指定預留數件甜點，所以印象特別深刻。他表示，那批香港客人當天比預訂時間早了1小時到達，卻因店內仍然未有位置，故讓他們一家先在門外等候。

患病母親哮喘病發 店主給哮喘噴劑解不適

店主續稱，他留意到同行人士中有位母親看起來身體不適，便讓店員準備椅子，再請對方到店內喝水，得知原來對方哮喘病發作，而氣喘噴劑卻不見了。眼見那位女士不斷咳嗽，而樓主本身亦患哮喘，便將氣喘噴劑給了對方使用，緩解她當下不適。

家人陪病母出遊 重遊她和亡夫足迹

樓主之後和女士家人聊天，了解對方早年曾與丈夫到台灣旅遊，並到訪樓主甜品店，但因丈夫不久前離世，她目前肺功能亦出現問題，身體狀況並不樂觀，全家人於是決定陪同母親到處旅遊，再重遊她過往和丈夫的足迹。該患病女士走訪過不少國家，接觸許多不同文化的人，就各地華人來說，「台灣人是最友善及樂於幫助陌生人」。

婦人離開甜品店前留下1萬元新台幣，盼以亡夫之名捐款，於聖誕節贈弱勢孩童蛋糕。（《美麗戰場》劇照）

患病婦以亡夫之名捐款甜品店 盼贈弱勢孩童蛋糕

店主表示，那位女士離開前留下了1萬元新台幣，希望以其丈夫之名，在聖誕節購買蛋糕，捐贈予弱勢家庭的孩子。店主透露，女士的捐款已經轉交給公益團體，他們店則以羅女士之名，於聖誕節送出蛋糕給弱勢家庭孩子。

甜品店以羅女士之名，於聖誕節送出蛋糕給弱勢家庭孩子。（threads圖片）

網民表示感動：生命影響生命

樓主和羅女士的故事令不少網民動容，「媽媽很有愛，而您們也把愛延續下去，讓更多的朋友得到愛，希望他們也可以（把愛）傳送出去」、「祝願這位媽媽身體健康，晚年平安愉快」、「好人遇上好人，成就了感人美事」、「生命影響生命，感動」、「世界烏煙瘴氣，但要相信仍有好人在努力，令人與人之間變得美好」、「傳遞善心，人生會更快樂」。

哮喘噴劑供他人使用惹議

惟有留言擔心哮喘噴劑不能隨便給他人使用，「非醫療人員隨便給藥是很有風險的一件事」、「藥品給對方用真的是不好的示範…出問題就完蛋了」。但有人則代為解釋，「哮喘藥主要是口吸劑，有類固醇幫助氣管擴張，來去也就三兩款噴劑」、「氣喘患者一般都很熟悉常規藥物，理應問題不大的」。

（threads＠davidhuang1206）