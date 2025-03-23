夜市攤檔沒人看舖！老闆留字條「自己包完再結賬」　結果感動全網

人與人之間的互信，尤其重要！台灣有民眾途經士林夜市，看到有地瓜球（番薯球）攤檔貼出告示，老闆因要事需暫時離開，請客人自己裝袋和找零，不禁笑稱「台灣人比起攤位，好像更擔心雨傘會被偷」。



不少網民都讚揚台灣人善良，「會不見的都是急迫性物品，比如雨傘、安全帽等等」、「我去地瓜球攤就是為了地瓜球，才不是為了抽屜那區區幾百塊錢，和竊盜前科」、「拜託不要讓沒素質的人破壞了這份信任」。攤檔老闆更親身留言，指當天「（地瓜球）賣得還不錯，而且也沒有少錢」，大讚「台灣人真的很善良！」。



台灣有夜市老闆有要事需暫時離開，留下字條請客人自行包裝兼找續，結局讓人意外。（IG@tgsgnu_71181162）

夜市攤檔老闆有要事 需要離開1小時

「論台灣人的信任程度」，當地有民眾在threads帳號上傳照片，指日前於士林夜市經過1個攤檔，「想說在裝地瓜球的（人）看起來不太像老闆」 ，當她繞到攤檔正前方時就看到1張手寫告示，指老闆因有要事需要離開，讓客人自行包裝和找續，故笑稱「台灣人比起攤位，好像更擔心雨傘會被偷」。

攤檔採全自助模式 客人可自行盛裝和找續

從告示所見，地瓜球攤檔的老闆稱有要事，需要離開1小時，又指一份50元新台幣（約12港元）的地瓜球共有10顆，客人可以自行盛裝，以及在抽屜裏找續，但就對大鈔未必能找錢表示抱歉，貌似完全不擔心成為賊人的目標，惹來網民熱議。

老闆指一份地瓜球售50新台幣，請客人自行包裝兼找續。（threads圖片）

事件感動許多網民：台灣人很善良

許多台灣網民對事件表示感動，「台灣人很善良，不會亂動」、「會不見的都是急迫性物品，比如雨傘、安全帽等等」、「為了幾百塊賭上自己的信譽，警察訊問花的時間都不知道幾個鐘頭時薪，不值得」、「我去地瓜球攤就是為了地瓜球，才不是為了抽屜那區區幾百塊錢，和竊盜前科」、「台灣人彼此的無條件信任，好愛這樣的感覺」、「拜託不要讓沒素質的人破壞了這份信任」。惟有人覺得老闆過於缺乏警惕性，「地瓜球就算了，就連錢不放錢罐」、「不要挑戰人性，比例問題，5%不守規矩就有你受」。

網民舉更多例子 力證台灣人絕不貪心

有不少網民就舉出例子，讚揚台灣人絕不貪心，「之前在捷運廁所掉手機，過10分鐘回去拿居然沒被偷」、「我的皮夾有人送去警察局，裏面6千多塊，一塊也沒少」、「有天吃完晚餐去玩刮刮樂，刮完之後回去店裏跟同事聊天，聊完發現電腦放在彩券行，趕快跑去找，結果還好好的放在桌上」。

老闆指當日生意不錯，強調「而且也沒有少錢」。（threads圖片）

他於是大讚台灣人的善良。（threads圖片）

攤檔老闆：當天賣得還不錯，且沒有少錢

帖文引出涉事老闆親身回應，指當時因為沒有巧克力粉，所以離開前往倉庫拿取，而他回到攤檔時發現「（地瓜球）賣得還不錯，而且也沒有少錢」，故讚揚「台灣的人民真的很善良」。有留言笑指老闆如獲「被動收入」，「結果裝着裝着，開始有人過來跟你點餐」、「本來只想炸自己的，不料客人愈來愈多，最後還幫老闆賺了幾千塊」、「老闆還沒跟我們說如果生意太好，錢要存哪？存摺密碼幾號？」。

（threads＠chxany29）