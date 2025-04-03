阿哥鍾意你層樓！重男輕女父母叫女兒「賣樓」　她聞內情即斷聯絡

雖然現代人主張男女平等，但不少老一輩仍會重男輕女。有港女在網上表示，父母自小重男輕女，要求她勿再讀書升學，跟隨父母擺檔賺錢，長大後就去嫁人，她出言反駁反遭父親掌摑。兄長之後叫女友搬來同住公屋，父母見狀反叫女兒搬走，雖然只能靠自己租住劏房單位，衛生和鄰居不太理想，但她「仍然住得好開心」。



港女出社會打拼後憑自己努力置業買細單位，每月辛苦供樓，但去年尾母親突然致電表示，「阿哥話鍾意你層樓呀！你賣畀佢啦！佢𠵱家未夠錢，你轉咗名畀佢先！」，港女反問「唔畀錢轉名咁叫買咩？」，同時質疑自己住在何處。母親「大條道理」稱，兒子並非立即入住，「阿哥會租返畀你，咁你每個月交租，阿哥到時儲夠咪畀錢你買囉！」，港女聞言立即封鎖家人電話，自此不再聯絡。



許多網民留言指「屋企人都要講緣份」、「𠵱家啲人咁癲㗎？」、「好彩走得快，當你係提款機嘅屋企人唔要也罷！」。



父母自小重男輕女，要求樓主勿再讀書升學，跟隨父母擺檔賺錢，長大後就去嫁人。（《苦盡柑來遇見你》電視劇照）

父母重男輕女 要求樓主勿再升學

樓主匿名投稿至facebook專頁「辦公室日報」，她表示，一家四口住在公屋，父母一直重男輕女，中學時期父母要求她勿再升學，幫手擺檔賺錢，父母直言「女仔讀咁多書冇用㗎，搵個男人嫁出去，讀完書廿幾歲，出嚟做嘢就搵雞碎咁多，做到50歲都未賺返學費啦！跟我擺檔仲賺錢」。樓主形容由小開始聽到父母相關要求，每次字眼略為不同，但意思相近，所以記得非常清楚。

即使樓主反駁「咁好賺你唔叫個仔去擺檔？點解要我去呀？」，但慘遭父親掌摑，樓主17歲時已經要在夜晚從事兼職，負責自己生活費用，諷刺的是兄長獲得優待，父母望子成龍，希望兒子升讀大學，但偏偏無法如願，樓主卻讀到大學。

由於兄長女友搬來同住，所以樓主被迫搬走，最終靠自己租樓買樓。（《苦盡柑來遇見你》電視劇照）

樓主被迫搬走 雖辛苦但開心

10多年前，兄長要求帶同女朋友搬入公屋單位，父母眼見開支變得龐大，所以叫樓主搬走。樓主坦言「1個女仔搬出去住就冇開支？」，之後租住劏房，「公共走廊頗為污糟，隔籬房仲有1對成日嗌交嘅南亞情侶」，地方雖小但仍然住得開心。她搬走後和父母甚少有聯絡，每逢節日才會返去，每次家人聯絡樓主總有目的。

之後樓主「死慳死抵買咗個細單位」，為保留自己小天地，自己12年來沒有轉工，「唔係對公司忠誠，純粹係唔敢搏，始終每個月要供樓」，托賴工作「雖然唔算好好，但起碼叫做安穩」。

母親突然要求樓主，無條件將其物業轉名給兄長，而且要向對方交租。（《苦盡柑來遇見你》電視劇照）

母親要求樓主 無條件將物業轉名再交租給兄長

直到去年底，家人再次心懷不軌，母親致電表示，「阿哥話鍾意你層樓呀！你賣畀佢啦！佢𠵱家未夠錢，你轉咗名畀佢先！」。樓主聞言沉住氣反問，「唔畀錢轉名咁叫買咩？賣咗畀阿哥之後，我又住邊呀？」，母親「大條道理」指兒子並非立即入住，反而「阿哥會租返畀你，咁你每個月交租，阿哥到時儲夠咪畀錢你買囉！」。

樓主質疑「曾經諗過我會唔會係執返嚟，真係親生？」，如今她都是30多歲成年人，家人要求她「層樓要供兩次…仲玩緊重男輕女」。

樓主決定和家人斷絕來往，獨自過上快樂生活。（《苦盡柑來遇見你》電視劇照）

樓主從此斷絕聯絡 獲網民支持

之後樓主收線，封鎖家人電話，連農曆新年都沒有返去，直言無條件轉名再交租給兄長「講得出即係有諗過」，對方根本沒有將她當作家人，「點解要為你哋而影響情緒呢？」。有時同事提起家人，甚至詢問她為何少談自己原生家庭，樓主根本無法分享，認為很多人在正常家庭成長，但「好多人冇經歷過呢啲事」。

大量網民留言指「最慘係女人都唔幫女人」、「樓主加油，要幸福快樂呀」、「有啲父母真係講得出」、「好佩服個母親，『轉完名再交租』都諗到」。

（facebook專頁「辦公室日報」）