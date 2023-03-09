重男輕女！父中風全癱2子唔理　乖女全力照顧　遺囑竟只獲分1樣嘢

無論是兒子還是女兒，都應獲得公平對待！台灣有女兒於討論區發文大呻生在重男輕女家庭的傷感事，指出爸爸中風全癱後，只有她搬回娘家照顧，兩名兄長只會在爸爸生日和過新年時才回來探望。由於爸爸日漸年邁，因此日前去做遺囑公證，沒料到全力照顧爸爸的她竟然只獲一隻手錶，土地房產和股票存款全歸兩名兄長，她十分難受，但沒當場反對，只看了爸爸一眼問道「我到底做錯什麼了？」。



台灣有女兒於討論區發文大呻生在重男輕女家庭的傷感事，指出爸爸中風全癱後，只有她搬回娘家照顧，兩名兄長只會在爸爸生日和過新年時才回來探望。（《再創世紀》劇照）

該女兒於「匿名公社」以「反正我做再多還是不孝」為題發文表示，爸爸早前中風全癱，因哥哥們不想出錢請看護，加上「大嫂說自己的爸爸自己顧」，故只有她搬回娘家照顧，全部工作都要自己來，「大哥二哥也只有爸生日和過年才會回來看他」。她長達1年都與老公孩子分隔兩地，老公只能於假日時帶孩子回娘家陪伴，經她悉心照料下，爸爸現時終於能拿拐杖走路。

她指出，爸爸以前是任公職，每個月都有退休金入帳，家裏的水電、煤氣和電視費都是從爸爸的銀行戶口扣錢，而銀行簿在大嫂手上，大嫂會看扣多少後再考慮轉多少錢給她，「當然也會碎念一下電費太高或是水用太兇的廢話」。她說，大嫂1個月通常轉約7000元新台幣（約1,796港元）給她，但光買尿布和吃用只是勉強夠錢，有時根本不夠，可是大嫂「還是可以在親戚面前說我好處佔盡」。

樓主表示，爸爸日前做遺囑公證，全部兒女都在場，律師在複誦時她發現，「我只得到我爸一隻手錶，土地房子和股票存款全是我兩個哥哥的」。她沒當場反對，但看了爸爸一眼問道「我到底做錯什麼了？」。她說，知道遺囑是哥哥嫂嫂跟爸爸一起擬的，「不分給我的理由不外乎是我已經嫁出去了」，在場的律師也看不下去，離開時還特意對她說如果覺得有不公平的地方以後可提出異議，因為在法律上女兒也能分遺產。

她難過道，「我好累，我不想以後爸爸過世後還要看到他們自私的臉孔」。在做完遺囑公證回家後，她立即收拾行李回到與老公同住的家，直言「反正爸爸現在能自理，我繼續留着也是讓大嫂說閒話，想罵我不孝就罵吧，反正我這輩子也聽夠了」。

由於爸爸日漸年邁，因此日前去做遺囑公證，沒料到全力照顧爸爸的她竟然只獲一隻手錶，土地房產和股票存款全歸兩名兄長。（《再創世紀》劇照）

不少網民為樓主感到不值，「垃圾，什麼年代了，還在分男女，嫁出去就不是自己生的嗎？讓人心寒的家人，趕緊離開吧」、「需要的時候叫你負責任，不需要的時候別想分杯羹」、「我是妳會很心寒吧」，有人慨嘆「抱怨歸抱怨也要敢反抗，但是往往已經被壓榨慣了，已經變成不敢反抗了」。

有人安慰道，「對得起自己良心就好了，量力而為。在妳父親的心中，妳就是一個嫁出去的外人，就算妳做太多，妳終究還是個外人，所以有孝心很好，但是不用為了父親影響自己的家庭生活，畢竟妳付出再多也沒有人會感謝」、「妳做的很好了，不孝的是妳哥哥們，妳可以回妳的家了」。

有網民建議樓主要狠下心，不要心軟被兄嫂欺負及被爸爸冷待，「嫁出去的女兒，潑出去的水，幹嘛在那裝孝順！沒有妳他們會自己請看護，哥哥不想出錢請看護，也是他們的事啊！」、「這種垃圾父親你還養幹嘛？」、「這種爸爸不要也罷」、「斷捨離，這爸爸妳仁至義盡了，除非真的值得提告」。