懷疑弟弟是兒子！男子自10歲遭母性侵　驗DNA確定關係爭取監護權

美國發生母親性侵10歲兒子案！有1名26歲男子指稱10歲時開始遭母親性侵多年，到16歲時他才敢投訴母親的惡行，希望不要再受凌辱，其母後來認罪，被判入獄20年。近來男子透露擔心年齡相差11歲的弟弟，有可能其實是他的兒子，正等待進行DNA測試結果。



多琳（Doreene Gifford）因長期性侵兒子而被判入獄20年。（網上圖片）

吉福德終在2015年向其他人揭發母親的惡行，母親被捕後認罪。（影片截圖）

男子遭母親長期性侵

現年已26歲的吉福德（Logan Gifford），居於拉斯維加斯。他在1998年出生，至2008年開始，遭現年46歲母親多琳（Doreene Gifford）長期性侵，他終在2015年向其他人披露此事，母親的惡行始被揭發，母親被捕後認罪，因意圖性侵及非禮未滿14歲人士等罪，被判入獄20年，並且登記為性犯罪者。

吉福德的童年在受毒品影響的家庭長大，他表示，「看看我留下的爛攤子，這一切都不是我想要的，可是當時時我還是個小孩，現在我覺得自己有責任要收拾殘局，往事仍困擾着我，我有義務去搞清楚弟弟的親生父親是誰」。

吉福德表示會盡力爭取弟弟的監護權，希望讓弟弟過回正常生活。（網上圖片）

懷疑弟弟是兒子 待驗DNA確定

吉福德是大兒子，他有3名弟弟，甚至懷疑年齡相差11年、最年幼的弟弟是自己兒子，因此透過律師申請進行親子鑑定，現正等候檢驗結果。吉福德指即使鑑定結果出來2人並非父子，由於弟弟有認知功能障礙等疾病，他會盡力負起責任，爭取弟弟的監護權，希望讓弟弟過回正常生活。

多琳在去年7月獲得假釋，又因違反假釋條件，透過其他人與受害者接觸，於今年1月被捕，她否認吉福德的弟弟同時也是其兒子的指控，願意接受親子鑑定。