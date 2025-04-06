已婚CEO偷食人妻秘書！遭正宮怒毆罵︰狗男女　他申離婚官這樣判

夫妻間出現第三者兼發生暴力事件，感情恐再難挽回。台南1名已婚企業執行長（CEO）與人妻秘書發展婚外情，妻子更揭發該名小三其實是丈夫擔任大學講師時期的學生，遭背叛後無法控制情緒，經常以「狗男女」等言辭辱罵，甚至被指動手怒打丈夫。



男方不堪長期遭受妻子言語和肢體暴力，於是向法院申請離婚，女方反稱是丈夫出手毆她。案件經過一審和二審理，法官都認為雙方婚姻出現破裂，彼此都有責任，批准離婚。



男方聲稱不堪承受長期精神和肢體暴力，直言無法繼續維持夫妻關係，於是向法院申請離婚。（示意圖/gettyimages）

男方稱妻子控制欲強兼疑心重

台媒於今年3月報道，男方表示，與妻子結婚大約30年，育有2名女兒，妻子一直控制其支出，只留下3本存摺簿，合共不夠3,000新台幣（約760港元）。男方在大學教書，有企業希望他出任公益部門執行長，換言之，男方薪水增加，但妻子卻介意不能再控制丈夫的財政，出言諷刺他「心術不正時，周邊都是牛鬼蛇神」。

男方更主張妻子有疑心病，經常懷疑他出軌，甚至出言譏諷，提及「狗男女」、「偷雞摸狗久了」、「是小三在聲聲催了吧！你是會每況愈下，我也不想回收破銅爛鐵」等辱罵字句，甚至連朋友都會遭到波及，妻子有時更會動手施暴。男方不堪承受長期精神和肢體暴力，直言無法繼續維持夫妻關係，於是向法院申請離婚。

女方承認知道丈夫出軌，一時生氣口出惡言，但絕對沒有精神虐待。（示意圖/gettyimages）

小三曾是丈夫的學生

女方則辯稱，結婚初期，她擔任護理人員養家活兒，同時支援丈夫進行藝術創作，甚至進修取得學位，繼而成為大學年聘講師。直到丈夫擔任企業執行長，家庭收入開始穩定，但丈夫一反常態，不但沒有將薪資交由她保管，2020年9月至2023年3月提取和匯款共345萬新台幣（約88萬港元），丈夫甚至收起存摺和地契，她因而詢問，強調沒有嚴格管控丈夫金錢，沒有將丈夫收入挪為私用，反而全部用於貢獻家庭。

女方甚至指出，到了2017年，她發現丈夫和女秘書關係曖昧，經常出雙入對，更在丈夫車上發現丈夫寫給女秘書的情信，提及「你永遠不懂我夜裡如何想你痛苦的不能入眠」、「我不想和他分享你的身體」，經了解後驚悉該名女秘書不但已婚，而且是丈夫在研究所的學生，令她大感崩潰，一時生氣口出惡言，但絕對沒有精神虐待。

女方稱丈夫有外遇為求離婚毆妻

女方指控，丈夫被發現外遇後，為了盡快離婚，於是對她百般刁難，態度惡劣，故意製造衝突，甚至出手打她，但女方認為夫妻多年情份，始終希望丈夫浪子回頭，所以不想離婚。

案件經過一審和二審理，法官都認為雙方婚姻出現破裂，批准離婚。（示意圖/gettyimages）

案件2次審理 法官批准離婚

案件進行一審，法官認為女方言行舉止，構成《民法》第1052條第1項第3款「不堪同居之虐待」，批准雙方離婚，但女方不服上訴。

案件因而進行二審，法官認為男方長時間和女秘書外遇，嚴重破壞婚姻生活，平時辱罵妻子，而且出現肢體衝突情況，女方數次用言語侮辱和威脅丈夫，而且不時擅自翻閱和拍攝丈夫物件，侵害其隱私權，雙方明顯難以繼續維持婚姻，於是駁回女方上訴，維持一審裁決。

（ETtoday新聞雲）