人妻手機離奇藏「208個被封鎖號碼」　揭丈夫婚內出軌崩潰提離婚

妻子懷孕期間仍出軌勾搭其他女性，實在離譜！美國有人妻懷孕期間，慘被丈夫拋棄，之後於網上發現對方和陌生女子合照，猜測女子正是丈夫「偷食」對象，故拍片分享事件，卻意外引來其中1位女網民聲稱曾與其丈夫「有過關係」，並留下電話號碼，希望可以和她有進一步交流。



當人妻傳送短訊予對方時，發現「訊息沒被發送出去」，猜測可能是電話號碼被封鎖。她於是查看自己手機黑名單，「我發現我的手機有208個我從未封鎖過的電話號碼」，原來那些號碼全是陌生女性電話號碼，懷疑是丈夫出軌對象，丈夫為掩蓋「偷食」，偷拿她手機封鎖這些女生的聯繫方式。人妻心碎不已，目前已和丈夫離婚。



美國有人妻發現自己手機離奇出現208個被封鎖的電話號碼，揭發丈夫出軌。（《夫妻的世界》劇照）

懷孕33周遭丈夫拋棄：我不再愛你

綜合外媒報道，美國人妻麥克林（Sarah Maclean）早前於TikTok帳號「sarahmaclean13」分享丈夫出軌事件。麥克林指，在她懷孕33周時察覺丈夫行跡詭異，質問對方竟然換來1句「我不再愛你了」。丈夫又稱將會搬回母親住處，拋下正在懷孕的她，亦拒絕照顧孩子以及家中寵物。

社交平台見丈夫和女生合照 直覺對方出軌

麥克林事後發現端倪，因為丈夫原本說搬回老家，但實際上卻是住在「朋友」家。她之後從社交平台留意1張照片，發現是丈夫與1名女子合照，直覺告訴她，丈夫說分手前就是與這位女子有染，遂在網上訴說自己的「婚變遭遇」。

人妻從社交平台發現丈夫與女子合照，直覺告訴對方就是和丈夫有染女子。（示意圖／Gettyimages）

發送短信予丈夫情婦 訊息未能傳送即起疑

意外的是，其中1位女網民聯絡她，聲稱曾與其丈夫「有過關係」，並留下電話號碼，希望可以和麥克林有進一步交流。不過麥克林表示「我給她發短信，但訊息卻沒有被發送出去」，她對事件感到疑惑，因為她「這輩子從沒和這個女孩說過話」，之後才意識到這個女人的電話號碼或許是被封鎖。

人妻於自己手機發現多達208個被封鎖的電話號碼。（「sarahmaclean13」TikTok影片截圖）

手機離奇出現「208個被封鎖號碼」

麥克林於是查看自己手機的黑名單，「我發現我的手機有208個我從未封鎖過的電話號碼」，她卻毫無印象。經過初步了解，那是女生都和麥克林接近同齡，相信是丈夫出軌對象，原來丈夫為了掩蓋「偷食」，時常拿走她手機，封鎖曾和他調情或偷食女生的聯繫方式，避免被妻子發現出軌；麥克林稱目前已和丈夫離婚。

人妻又指自己在醫院剛剛產下幼子時，丈夫便在旁邊和情婦傳送短訊。（「sarahmaclean13」TikTok影片截圖）

網民怒斥渣男偷食劣行

事件震驚不少網民，「這個白痴把資料庫直接給了你」、「當妳說208個號碼時，我的下巴都掉到地板」、「208個號碼…太惡劣了，他怎麼有時間做這些事？」，惟有人安慰麥克林，「儘管這對你來說很難，但這清楚表明他不適合你，你會繼續前進，比他更快樂」，同時建議她為了保險，應該要安排進行性病檢測。

（綜合）