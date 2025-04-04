恐怖倫常慘案！13歲女疑遭父性侵肢解　父受訪籲尋人終因1事落網

美國發生駭人倫常性侵肢解案！13歲少女失蹤多日，家人報案尋人，早前在1間遭燒毀的空屋內，發現少女死狀恐怖遺體，雙手被斬、頭頸差不多斷開，經驗屍揭發她曾遭性侵。而家人曾接受當地傳媒訪問，她的父親也曾亮相呼籲居民協助尋人。可是，警方經調查發現父親口供前言不對後語，認為他有重嫌而發通緝令，警方其後開槍將他槍傷並成功逮捕他，控以謀殺等罪。



父親瓊斯被控謀殺等罪，指控他性侵及肢解13歲女兒。（影片截圖）

凱瑪尼死狀恐怖，雙手遭砍去，頭頸也近乎與身軀分離。（影片截圖）

少女雙手遭砍去 頭頸近乎斷開

綜合外媒報道，13歲少女凱瑪尼（Keimani Latigue）的遺體，於2025年3月24日在美國托萊多（Toledo）1間被燒毀的空屋中被發現，她的死狀恐怖，雙手遭砍去，頭頸也近乎與身軀分離。警方翌日驗屍，證實凱瑪尼死因是頸部多處割傷，而她亦曾遭受性侵。

冷血父亮相電視呼籲尋人

凱瑪尼的家人發現凱瑪尼失蹤後，向警方報案，當時還有數天便是她的14歲生日。其後家人接受當地傳媒訪問，在電視上呼籲當地局民協助尋人，凱瑪尼的33歲父親瓊斯（Darnell Jones）也有出鏡呼籲尋人。

父親瓊斯也有出鏡呼籲尋人。（影片截圖）

凱瑪尼的母親蒂亞拉（Tiara Kasten）指最後一次與女兒見面3月15日，當時由瓊斯送女兒到她家，蒂亞拉指女兒的生活很簡單，日常只會去學校及打籃球。

而瓊斯卻聲稱，他最後一次見到女兒是3月16日，當時凱瑪尼打電話向他求助，指好像有人試圖破門入屋，他於是在凌晨12點半開車到凱瑪尼和外祖母桃樂絲（Dorothy Latigue）同住的家，但當晚她的外祖母並不在家。

到3月17日蒂亞拉發現屋內一片混亂，見凱瑪尼的內衣被丟在沙發上，睡衣則在地上，鑰匙及眼鏡也遺留在屋內，但最奇怪是她近視深到沒戴眼鏡差不多看不到。

當地居民在案發空屋外送上鮮花哀悼死者。（影片截圖）

父親說法前後矛盾被通緝

警方經調查發現瓊斯的說法前後矛盾，在3月23日向他發逮捕令，並控以謀殺等罪。後來瓊斯被發現逃到哥倫布，他身上攜有槍械，警方開槍擊中他受傷落網，須送院救治。

事件震驚當地居民，在案發空屋外送上鮮花哀悼死者，而死者就讀的托萊多公立學校發言人指，全校的學生與教職員為凱瑪尼的死感到痛悲，凱瑪尼將授予獎項列入優等生名單中。而調查本案的警官斯蒂爾（Brian Steel）表示「這是我聽過最可怕的案件之一」。