港女搭港鐵金鐘站落車踩空　1隻腳墮月台空隙　幸獲乘客合力救援

乘搭港鐵要小心月台空隙！有港女於網上發文分享乘搭港鐵驚險一事，她於金鐘站下車時1隻腳不慎踩空跌入月台與車廂之間的空隙，幸好當時旁邊有幾位女士立即拉着她，但也拉傷了左腳筋，大腿近盤骨位置瘀傷一大片，形容「真心勁痛」，又說「估唔到我咁粗大嘅大腿，居然會跌到落去」，她提醒大家搭港鐵要小心月台空隙。



有港女於網上發文分享乘搭港鐵驚險一事，她於金鐘站下車時1隻腳不慎踩空跌入月台與車廂之間的空隙。（示意圖／資料圖片）

港女金鐘站落車 1隻腳不慎跌入月台空隙

該港女於Threads發文憶述，日前早上搭港鐵在金鐘站下車時，一開門很多人湧進車廂，她側身逼出去時，一不留神1隻腳踩空，跌入月台與車廂之間的空隙，幸好當時旁邊有幾位女士立即拉着她，「個盤骨無撞落地面，拉傷左腳根（筋）+大腿近盤骨位置瘀咗成大嚿」，認為是「不幸中嘅大幸」。意外發生時，她腦袋未能反應，空白一片，「唔識得叫」，形容被拉上來後痛感才至，「真心勁痛啊」。

港女表示，「估唔到我咁粗大嘅大腿，居然會跌到落去，個空隙係大嘅，但係無諗到有咁大」，她感謝拉她一把的幾位女士，「跌落去嗰下真係好突然，而家諗返都有啲驚」。

港女說「估唔到我咁粗大嘅大腿，居然會跌到落去」，她提醒大家搭港鐵要小心月台空隙。（資料圖片）

港女提醒搭港鐵要小心

港女又說，意外防不勝防，提醒大家搭港鐵要小心月台空隙，「同埋我咁大份都可以跌落去，如果係小朋友，真係唔敢諗，好驚嚇。如果有小朋友，都要注意佢哋上落車啊」。