內地女搭港鐵誤刷特惠車票　申訴成功獲退罰款　激讚：很人性化！

乘搭港鐵緊記要繳付適當車費。有內地女在網上發文表示，1個月前在香港乘搭港鐵時誤刷二維碼特惠車票，被職員攔截罰款1,000港元，當天晚上她立即在港鐵網站填寫意見表，說明誤用情況及附上相關證據證明，近日她就收到港鐵退款信件。內地女大讚港鐵「很人性化」，處理速度快，又承諾之後再也不敢誤用特惠車票。



有內地女在網上發文表示，1個月前在香港乘搭港鐵時誤刷二維碼特惠車票，被職員攔截罰款1000港元。（資料圖片）

內地女誤刷特惠車票 網上填表申訴

該內地女於小紅書以「感謝港鐵，罰款申訴成功」為題發文，指出1個月前在香港乘搭港鐵時誤刷二維碼特惠車票，隨即被職員攔截，「遂含淚繳納1,000巨資（罰款）」，她當晚於港鐵網站填寫意見表，說明誤用情況及附上相關證據證明，回內地後再打印辯解信件，沒想到信件還沒寄出，就收到港鐵對意見表的回信。

內地女於港鐵網站填寫意見表，說明誤用特惠車票情況及附上相關證據證明。（資料圖片）

港鐵接納申訴證據 退還1,000元罰款

內地女上載了港鐵以簡體字回覆的信件內容，信中提到「港鐵有責任確保所有乘客均使用正確車票及支付正確車資」，當日附例特檢隊職員檢查其車票時，發現並不符合車票二維碼（特惠）的使用條件，只有小童（3歲或以上，惟未滿12歲）及長者（65歲或以上）方可使用車票二維碼（特惠），因此須按《香港鐵路附例》第15(1)(d)條的規定繳交附加費。

港鐵指出，根據內地女所提供的資料，已仔細覆核其個案，雖認同附例特檢隊職員的決定，但考慮到其他有關情況，港鐵將退還附加費，款額港幣1,000元之退款支票將於稍後另行寄出。

內地女感謝港鐵接納其申訴，願意退回罰款，讚揚「港鐵很人性化，處理速度很快」，又承諾不敢再犯，「已老實，下次再也不敢了」。

內地女收到港鐵退款回信。（小紅書圖片）

網民：憂申訴機制被濫用 VS 初犯以教育為主

有香港網民留言指出，擔心申訴機制會被濫用，「好傢伙，以後遊客來都先刷特惠票，反正被抓後以我是遊客不太懂為由寫投訴信就能退罰款」。內地女回覆說「有意見就去港鐵網站提，讓他們取消這個申訴機制」，其他網民認為首次違規應給予酌情機會，「首次犯罪以教育為主」、「首違不罰才具合理性」。

有網民分享刷二維碼車票經驗，表示也曾差點誤刷特惠車票，「也有人是不小心的，不能以偏概全」。