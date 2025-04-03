便利店外活春宮｜長髮女跪地疑口交　完事獲摸頭鼓勵　不雅片瘋傳

男女情到濃時，就算想親熱也要看場合！網上流傳1條影片，顯示台灣高雄1間便利店外，有1對男女在路邊當眾親熱，做出不雅舉動！畫面見到長髮女跪在地上，疑為男方口交，鏡頭一轉拍攝現場位置，再拍回2人時，他們已經分開，男方向女方摸頭和輕撥頭髮，相信在「讚賞」或「鼓勵」對方。



大量網民看片後直指「咁心急」、「真溫柔」、「當便利店職員係觀眾？」、「喺便利店返工都有戲睇」。



女方跪在男方面前，疑為對方口交。（網上影片截圖）

目擊者稍移鏡頭，拍攝現場環境。（網上影片截圖）

便利店落地玻璃外驚見不雅場面

相關影片在社交媒體瘋傳，片長約11秒，有網民指出，事發現場是台灣高雄十全三路1間便利店外。片中可見，涉事便利店裝有落地玻璃，店內職員和顧客可以清晰見到店外情況，1對男女正在店外路邊靠近玻璃位置親熱，長髮女跪在男方面前，疑正為對方口交。

目擊者稍移鏡頭，拍攝現場環境，之後再拍向2人，只見他們已經分開，女方仍在跪地，男方則摸頭輕撫長髮，相信是在「讚賞」或「鼓勵」。

目擊者之後再拍向2人，只見他們已經分開。（網上影片截圖）

女方仍在跪地，男方摸頭撫髮，相信是「讚賞」或「鼓勵」。（網上影片截圖）

網民︰好心返屋企先啦

影片引來許多網民討論，「職員咁都見唔到？」、「好心返屋企或者去賓館啦」、「報警啦」，亦有網民聲稱事件涉及「口交轉運」，但有關說法未能證實。

（綜合）