沙田羽毛球場旁活春宮？男女這動作疑「口交」　網民分析真相這樣

男的站着，女的坐着，面對面埋首在男方身上，所謂何事？本港網絡瘋傳1段影片，指沙田博康邨羽毛球場旁邊有1對後生男女，疑在公眾方進行「口交」。



影片引來網民熱議，有人批評2人行為離譜，「世風日下」、「毀三觀」。不過，更多網民看過影片中男女動作及角度後，理性分析2人並非做出不雅行為，「你只係影到1對男女呈此姿勢」、「角度唔啱囉」、「攬下啫……邊有（口交）」、「佢（女方）挨落男仔條腰度咋」。



本港網絡瘋傳1段影片，指沙田博康邨羽毛球場旁邊有1對後生男女當眾進行「口交」，但網民認為角度上不可能，應只是挨着身體。（threads影片截圖）

博康邨羽毛球場旁男女被指口交

有街坊於3月10日下午在社交平台threads發布該段影片，指沙田博康邨羽毛球場旁邊，有1對香港青年在「含X（口交）」，不滿下作出公審。

影片長16秒，見到博康村羽毛球場旁邊花槽，有1名女生坐在壆位上，攬着1名站着、穿白衣男生，並以大髀夾着男生的右腳，頭部疑似貼在男生腰部至近下體位置，男生則一直站着，並低頭看女生。

影片見到，男女舉動相當親密。（threads影片截圖）

影片見到，男女舉動相當親密。（threads影片截圖）

由於拍攝者與該對男女相隔一幅鐵絲網，未能清晰看到2人動作，但見到2人旁邊放有疑似排球，未知是否在打排球。

網民估真相非不雅行為

網民看過影片議論紛紛，有人批評2人行為離譜，「世風日下」、「毀三觀」、「有無咁離諳」。也有網民笑言，「喺羽毛球場唔打羽毛球？」、「出生率低，你哋唔好再阻人」、「可能而家年輕一輩鍾意活春宮」、「香港土地問題」、「響應政府打羽毛球啫」。

不過也有網民看過影片中男女動作及角度後，估計2人並非進行「口交」，亦沒有做出不雅動作，「角度唔啱囉」、「攬下啫……邊有（口交）」、「攬下又唔得？」、「陰莖生係肚臍㗎咩？喊緊啫個女仔，唔好黐線啦」、「30cm都唔啱位，吸下男朋友味啫」、「樓主讀生物條陰莖生喺條腰度？」、「人來人往，我諗唔係掛？」。