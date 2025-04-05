男性健康｜年輕男士陽痿個案增？醫生警告：4壞習慣增加不舉風險

不良生活習慣可能令「雄風」委靡不振！近日有台灣醫生在Facebook專頁發帖，指出勃起功能障礙的年輕患者比例上升，而當中原因可能與4個生活壞習慣有關。他又提醒就算是年輕男士，也可能因為壞習慣影響睪固酮濃度及血管、神經等，進而出現不舉。



有台灣醫生指勃起功能障礙的年輕患者比例上升。（unsplash）

台灣義大醫院泌尿科主治醫生黃維倫在Facebook個人專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發帖，表示男士不舉並非只出現在年長者身上，「現代年輕男性因為生活習慣，勃起功能障礙的比例節節上升」，並指出有4個壞習慣可能令男士年紀輕輕就不舉。

4大NG行為：

1）好吃懶做

平日久坐、缺乏運動及飲食習慣不良，可能會造成肥胖與「三高」（即高血壓、高血糖、高血脂），影響血管健康，並引致勃起功能障礙。此外，肥胖亦會令睪固酮更易被脂肪代謝掉，進而影響性慾及性功能。

2）熬夜

黃維倫引述研究指，睡眠品質差的年輕男性，出現勃起功能障礙的機率是睡眠品質好的男性的六倍。導致這個結果的原因可能包括3方面，包括壓力激素上升、交感神經興奮並壓抑副交感神經及睪固酮濃度減少。

黃維倫指出好吃懶做、熬夜、吸煙及飲酒過量，會增加勃起功能障礙風險。（GettyImages）

3）吸煙

黃維倫指香煙會令血管收縮並抑制一氧化氮（NO）生成，導致血管擴張不易，也會造成血管內皮細胞病變，影響勃起功能。而長期吸煙會加速動脈硬化，令勃起功能障礙風險增加。

4）過量飲酒

飲酒過多會抑制中樞神經，影響勃起功能；而長期酗酒也會導致周邊神經病變，造成勃起功能障礙。過量的酒精亦會降低睪固酮濃度，導致性慾下降。

黃維倫特別提醒男士，並非年輕就沒有陽痿風險，如果生活習慣不健康，也可能出現勃起功能障礙。

（Facebook專頁「 U and泌的鳥醫師．黃維倫」）