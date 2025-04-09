引狼入室！女房仲怕危險找男同事陪見客　反險遭性侵　後續超離譜

台灣新北市有女地產經紀，因為要陪客人參觀戶子，憂心人身安全，於是找男同事陪同，豈料對方趁客人未到前，竟強吻女方，還硬扯衣褲欲進一步性侵，幸而女子強力反抗才未得逞，事主向公司投訴但不獲受理，最終報警處理。男同事被捕，早前被新北地檢署依強制猥褻罪嫌起訴。



事主怕危險才找林男陪同見客，想不到反遭對方強吻性侵。（示意圖／GettyImages）

綜合台灣媒體報道，事主指自己任職新北市某房屋公司業務2年，事件發生於2023年12月9日，事主基於人身安全，找來同事林男子陪同她約見客人去看房子，但當時客人因臨時有事要晚一點才到，事主躺在沙發上小休。

林男卻在客戶到來前，突將事主壓制在床上強吻頭頸，還伸手觸摸她身，及欲脫去她的褲子，事主極力反抗，林男才肯罷休。林男其後再強行將事主抱到客廳旁邊的廁所，再度出手猥褻女方，直到事主揚言報警才停手，事主來後向女同事哭訴。

事主在2024年1月5日向公司副總投訴此事，對方卻希望「小事化無，公司不介入處理，也沒辦法斷定誰對誰錯」。翌日林男私訊事主道歉，已向公司表明「短時間不再在公司出現」，也願意負擔1個月底薪作賠償。1月7日，林男向副總提出留職停薪。

新北地檢署檢察官將林男罪行，由乘機猥褻升為強制猥褻，並向他提出起訴。（示意圖／GettyImages）

事主在1月16日經與家人討論後，認為林男應以3個月底薪為賠償，卻得到對方回應已沒工作故無法負擔，女子認為只想賠1個月也無所謂，但要求林男承諾離職，到了1月17日，公司經理告知事主林男準備復職，同時公司老闆開始對事主親友「施壓」，稱遭事主「威脅」賠償。至1月18日，事主決定報警處理。

事主向公司老闆投訴不果，對方更開始對事主親友「施壓」，稱遭事主「威脅」賠償，事主決定報警處理。（Facebook圖片）

林男事後曾向事主傳短訊罵她，「我恨透妳了，是妳讓我失去了一切」。事主這樣回應，「如果你像個真男人直接道歉，大家也不會有後續這麼多難聽的話，同時希望你知道以後不能夠這樣對女生」。

新北地檢署檢察官認為林男在事主察覺驚醒後仍未停手，還持續違反其意願褪去其褲子及內褲，罪行由乘機猥褻升為強制猥褻，日前依強制猥褻罪起訴林男。