遭老闆6次性侵！2女員工忍辱1方法成功蒐獲罪證　老闆終被重判

台灣發生髮型屋老闆性侵兩名女設計師事件！老闆借故叫女設計師進入貨倉搬貨時趁機性侵，事後女方心靈受創，但礙於剛入職簽下合約，如提早離職要賠償，不敢即時舉報。後來她終鼓起勇氣搜集老闆罪證，在店內安裝針孔攝錄機，終拍下老闆再度性侵她及另一名女設計師的罪證。老闆難逃法網，因強制性交、猥褻等罪，被重判入獄8年。



兩名受害女員工不甘受辱，在店內安裝針孔攝錄機而成功蒐證。（示意圖／GettyImages）

髮型屋老闆趁無人性侵女員工

綜合台灣媒體報道，在高雄鳳山區經營髮型屋的27歲蘇男，被指性侵兩名女設計師合共6次，是趁下班沒客人時，或單獨與女方在店內共處時犯行，時間長達4個多月。

事發於2023年8月，蘇男借故要求女設計師進入倉庫搬貨，趁機在倉庫性侵對方。女方受辱後身心大受影響，店內另1名女設計師察覺她不妥，兩人互吐心聲後，才知對方也是性侵受害人。

兩受害女子不甘受辱 安裝針孔攝錄機蒐證

兩名受害女設計師由於剛入職，並簽下合約，擔心離職後難以找工作，加上蘇男指若提早離職要她們賠償20萬新台幣（約4.7萬港元），她們唯有啞忍。

最後兩人不甘長期受辱，為揭發蘇男惡行，在店內角落安裝針孔攝錄機蒐集罪證，而食髓知味的蘇男又趁單獨相處時強抱女設計師，甚至抓着對方的手朝自己下體伸去，犯案過程被針孔攝錄機錄下，成為「鐵證」。

蘇男因強制性交及猥褻等罪，被重判入獄8年。（GettyImages）

淫狼被重判入獄8年

蘇男初時否認犯下性侵罪行，還稱自己跟其中1女有曖昧，且參加旅行團到外地，大家也有說有笑合影，足見彼此感情不錯。但控方根據受害人提供的證據及相關證詞、對話紀錄等，並不採信蘇男證詞。高雄地院考慮蘇男犯行後從未致歉及提出和解，因強制性交及猥褻等罪，重判他入獄8年。