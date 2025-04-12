奪命椰子水！男子喝「變壞」椰子水一口就身亡　檢查揭藏有毒真菌

別小看變壞的食物！丹麥1名69歲男子誤喝了一口變壞的椰子水，因味道腐臭難頂，他只啜飲了少許，就將之丟棄。但他萬沒想到，就這麼一小口臭椰子水，竟成了「催命符」，在喝下椰子水的數小時後他就因劇烈不適被送院，入院約1天後不治身亡。化驗結果顯示，原來那個變壞的椰子中含有會釋放毒素的真菌，這種真菌會引致嚴重腦損傷甚至死亡。



丹麥1名69歲男子誤喝了一口變壞的椰子水，豈料椰子水中含有會釋放毒素的真菌，最終導致死亡。（示意圖，Xiaoyu Li／unsplash）

誤喝變壞椰子水

綜合外媒報道，該宗病例被刊登於《ResearchGate》。丹麥奧胡斯市（Aarhus）1名69歲男子早前買了個預先削皮露出部份白色果肉的椰子，他以附帶的飲管插入椰子中，並啜飲了一口椰子水，驟覺味道有異，於是將椰子剖開查看。結果發現椰子已然變質，內部液體呈黏稠狀，有腐壞的味道。

未跟從建議存放於雪櫃內

那個椰子是大約1個月前購入的，一般建議於雪櫃4°C至5°C的環境下儲存。但男子買回家後就一直將椰子室溫保存，僅放置在廚房料理桌上，並未放到雪櫃中。

由於椰子水味道甚是惡劣，男子只喝了小口就沒再喝，並告訴妻子椰子「似乎變壞了」，然後就扔到垃圾桶。當時他並未意識到問題嚴重性，但在喝了少量腐敗椰子水的3小時後，男子身體開始出現問題，包括發燒、冒汗、嘔吐等，之後甚至意識混亂、完全無法站立。

男子發現椰子已然變質，內部液體呈黏稠狀。（網上圖片）

送院26小時內不治身亡

救護員接報到場時，男子已臉色蒼白，處於神智不清的狀態。男子隨即被送院，磁力共振掃描檢查顯示他腦部嚴重腫脹。不過，當時醫生未能確認男子發病原因。因男子病情持續惡化，需轉移至深切治療部留醫，可惜在入院26小時內，男子就因為代謝性腦病急劇惡化，被宣布腦死亡，由妻子同意關閉維生機器。

揭「壞椰子」含有毒真菌

屍檢結果顯示，男子的氣管中有真菌存在。經進一步化驗，確認男子所喝的椰子中含有甘蔗節菱孢菌（Arthrinium saccharicola），這種真菌會產生有毒化合物 3-硝基丙酸（3-nitropropionic acid），並引致嚴重腦損傷。初期症狀包括腸胃不適、腹瀉嘔吐等，進一步惡化則可能出現神經系統病變、昏迷，甚至死亡。

新加坡家庭醫學醫生喬杜里（Dr. Samuel Choudhury）警告網民要冷藏存放「已打開」的椰子。（「drsamuelgp」IG影片截圖）

醫生警告存放需注意

新加坡家庭醫學醫生喬杜里（Dr. Samuel Choudhury）在社交平台Instagram討論此病例，並警告網民，指「已打開」的椰子（即露出白色果肉或部份削皮）保質期較短，應該即時冷藏，並在購買後的2至3日內食用完畢；只有那些「完整未削皮」的椰子才可於常溫存放。

（綜合）