女子踢爆夜市冰糖葫蘆「變壞發霉」網民揭誤食後最壞情況好得人驚
撰文：聯合新聞網
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台灣夜市販賣各種平價美食，受到不少觀光客、民眾的喜愛。不過，一名台灣女網友在「爆料公社二社」透露，她最近到士林夜市買了冰糖葫蘆，事後卻發現冰糖葫蘆上的水果竟已發霉。
她傻言直呼「品質也太差了吧，在我前面還有其他觀光客在買，真是替他們捏把冷汗」。
原PO表示，近日她到士林夜市幫家人買冰糖葫蘆，之後在附近逛了30分鐘左右便直接回家，沒想到竟發現冰糖葫蘆上的水果已發霉：
還好家人剛吃到就看到發霉就吐出來了，如果吃進去怎麼辦？冰糖葫蘆有這麼容易在30分鐘內就發霉的嗎？
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原PO指出，購買當下，老闆態度並沒有很好，不只臉很臭也幾乎不講話，忍不住發文抱怨：
品質也太差了吧，在我前面還有其他觀光客在買，真是替他們捏把冷汗。
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仔細觀察照片，冰糖葫蘆的竹籤與三顆李子，全部出現發霉的狀況。照片一曝光，許多網友痛批店家的行為：
「太噁心了吧！我知道是哪一家！」
「投訴衛生局」、「這太噁了，生意有多差...」
「本是爛掉的水果，嚇死了，很沒良心」
「嚴重一點會過敏，發生休克」
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