今天去墮胎？人夫驚悉妻子「人工流產」　懷疑戴綠帽怒告結果傻眼

台灣發生戴綠帽疑雲。台北1名人夫檢查雲端硬碟，發現妻子的記事本寫上「今天去淡水墮胎」，加上人夫一早懷疑妻子和1名男子發展婚外情，質疑有人假冒其名義在醫療文件簽名，以進行人工流產手術，於是控告他們涉嫌墮胎和偽造文書。



妻子在庭上辯稱記事本內容只是「幻想文」，抒發夫妻爭執不滿情緒，檢察官亦翻閱淡水診所病歷資料，證實是「早期妊娠合併流產」，沒有證據顯示進行過人工流產手術，因此不會作出起訴。



涉事人夫見到妻子上傳雲端筆記本，內容提及「今天去淡水墮胎」。（示意圖/gettyimages）

驚悉分居妻記事本提及「今天去淡水墮胎」

台媒於4月報道，涉事人夫和妻子不和，早已分居，事發2022年，人夫從家中iPad見到妻子上傳雲端筆記本，內容不但提到「今天去淡水墮胎」，而且詳細描述醫生沒有處理得很乾淨。人夫一早懷疑妻子和李姓男子有染，認為李男假冒其名義在丈夫同意一欄簽名，大怒向檢察機關提出控告。

事實上人妻是自然流產，而且撰寫幻想文章，抒發不滿情緒。（示意圖/gettyimages）

人妻表示習慣撰寫幻想文章

人妻否認墮胎，並表示由於和丈夫存有許多糾紛，所以習慣撰寫幻想文章，抒發不滿情緒，當時自然流產後，其下體出現流血，所以求醫覆診，身體一切正常。李男則表示，曾和人妻前往淡水用膳，獲悉對方經期不順，所以前往附近婦產科診所求醫，但他沒有跟隨了解，所以都不知道人妻求醫情況。

檢察官詢問該間婦產科診所，同時檢查人妻求診紀錄，發現病歷記載人妻當時因「早期妊娠合併流產」而求醫，顯示人妻是自然流產，沒有所謂「人工流產手術同意書」，認為人夫證據不足，決定不會作出起訴。

（綜合）