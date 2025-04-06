酒醒發現女友人睡旁邊　人夫性侵事敗求和解　1原因自首令她傻眼

做錯事，當然要承擔責任！台灣1對醉酒男女在友人工作室休息，當中人夫睡醒發現女性朋友仍未酒醒，於是脫下對方褲子企圖性侵，受害人下意識輕微反抗，人夫立即收手。友人聽到異響，事後查看閉路電視揭發獸行，人夫希望賠錢和解，同時要求受害人保密，否則賠償100萬新台幣（約25.5萬港元），受害人猶豫不決之際，色男因籌集不到和解金而自首，被控「趁機性交未遂」罪名。



吳男和其中1名女性朋友飲醉酒，齊獲朋友安頓，豈料吳男趁機企圖性侵。（示意圖/gettyimages）

人夫企圖性侵醉酒女性朋友

台媒於4月報道，吳姓涉案男子已經結婚，2024年12月和受害人等數名朋友出席慶生會，吳男和其中1名女子飲醉酒，無法自行回家。朋友見狀將他們帶回其位於台北市大同區的工作室休息，朋友將2人安頓在工作室客廳後，自行入房休息。

翌日清晨，吳男睡醒發現該名女性朋友仍在睡覺，色心大起，脫下對方褲子試圖性侵。受害人下意識推開吳男，懷疑發出聲響，吳男擔心事敗，於是整理衣物，假裝沒有發生過任何事，受害人由始至終都不知道自己險遭性侵。

吳男籌集不到和解金而自首。（示意圖/gettyimages）

籌集不到和解金 色男決定自首

朋友卻依稀聽到客廳發出聲響，事後好奇翻查閉路電視，驚見吳男當時全裸，挨近下半身赤裸的受害人，於是通知對方。受害人得知事件後向吳男理論，吳男希望賠錢和解，但協議有1項條款，要求受害人對事件保密，否則賠償100萬新台幣（約25.5萬港元）。受害人認為保密條款苛刻，直言需時考慮，所以暫時沒有作出提告，但吳男今年初因籌集不到和解金而自首，警方通知受害人協助調查時，她當場傻眼。

檢察官根據雙方口供和閉路電視紀錄，認為吳男當時試圖性侵，以「趁機性交未遂」罪名作出起訴。

（ETtoday新聞雲）