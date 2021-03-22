Starbucks唔傾得偈？女學生當正自修室　怒叫隔離枱「靜啲」惹議

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-22 12:30

一名台灣女網友在爆怨公社發文表示，自己在Starbucks星巴克跟朋友用正常聲量聊天，卻突然有位獨自溫書的女子走過來怒喊，叫她安靜一點，讓原PO忍不住上網詢問：「是否有人把咖啡店當圖書館時，大家都不能聊天？」文章引起網友熱烈討論。

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還有網友表示：「有種東西叫耳機，可以請她戴上，我去咖啡廳看書或幹嘛，怕吵我都直接帶耳機聽我的音樂，這樣就不怕被吵了」、「唸書時，我的確很喜歡在咖啡廳，也常常覺得旁邊人很吵，但咖啡廳本來就是讓人聊天的地方，有時候就放鬆，邊看書邊滑手機。真正想唸書，成績好的都在圖書館啦……去咖啡廳只是去找氣氛，不是真的想唸書」。

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