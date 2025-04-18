7個月大女嬰遭比特犬咬死！父：我怎活下去？　3犬成疑兇同被扣查

比特犬襲擊嬰兒致死事件頻傳，美國俄亥俄州早前發生7個月大女嬰，被家中餵養的比特犬襲擊，最終傷重死亡。由於家中有3隻比特犬，暫時仍未知是哪隻攻擊女嬰的「疑兇」，警方因而將全部犬隻帶走調查，再決定是否作進一步安置或人道處理。



事發後，女嬰父親在社交平台表達痛悲，「沒有她我該怎麼活下去？」，事件引起當地社區關注，不少居民留言哀悼女嬰離世。



女嬰伊莉莎白（Elizah Turner）生前與家中的比特犬合照。（網上圖片）

伊莉莎白的父母在家中飼養了3隻比特犬，她卻慘遭其中1隻活活咬死。（網上圖片）

7個月大女嬰在家中遭比特犬咬死

綜合外媒報道，事發於美國俄亥俄州哥倫布的住宅區，被比特犬咬死7個月大女嬰名為伊莉莎白（Elizah Turner），其父母在家中飼養了3隻比特犬。

3隻比特犬同被扣查

事發於今年4月9日近早午12時，伊莉莎白被咬致重傷，緊急送往兒童醫院救治，惟最終傷重死亡。警方指事發時家中有多隻比特犬，不知是哪1隻襲擊女嬰。警方表示事件發生得迅速及難以預料，現已將該3隻送往當地動物管制中心扣留，以檢視這3犬的行為與飼養環境，釐清哪隻惡犬咬斃少主人，再決定會否有進一步行動或人道處置。

警方表示事件發生得迅速及難以預料，現已將該3隻送往當地動物管制中心扣留調查。（影片截圖）

警方表示事件發生得迅速及難以預料，現已將該3隻送往當地動物管制中心扣留調查。（影片截圖）

女嬰父母在社交平台上發文表達哀傷，不少居民及網民紛紛留言致哀。（網上圖片）

父母悲痛發文：沒有了她，我該如何繼續生活？

在女兒去世的翌日，女嬰的母親麥肯齊（Makenzie Copley）在Facebook上發表令人心碎的訊息，「我永遠都不會明白為什麼！！！」、「我感到失落和心碎，這隻狗每天都陪伴在我的寶寶身邊」，她附上了心碎的表情符號。而女嬰父親麥肯齊（Makenzie Copley）也在Facebook表示哀痛，「生活是如此不公平，為什麼是我們，為什麼是寶貝」、「沒有了她，我該如何繼續生活？ 」。

6個月大的坦普爾遭比特犬活生生咬死。（GoFundMe網站圖片）

美國10天內發生第2宗比特犬咬斃幼童

這是美國10天內第2宗幼嬰被比特犬咬斃事件，今年4月1日下午3時許，德克薩斯州（Texas）的6個月大的坦普爾遭家中的比特犬活生生咬死，而涉事惡犬事後被人道毀滅。接連發生同類慘劇，情況惹來社會關注，對家中飼養大型犬隻與兒童安全的議題引起討論，不少居民及網友紛紛留言致哀，對女嬰的離世梁感婉惜，及表達對家人的支持。