恐怖女教師！疑1原因性侵及溺死男友4歲女兒　法醫驗屍揭心寒暴行

南非發生恐怖倫常慘案。25歲幼兒園女教師疑妒忌男友的4歲女兒，不滿男友對女兒更好，願意花錢在女兒身上，多次與男友爭執，更揚言會殺死女童。其後女教師被指用物品性侵女童，並在浴缸中淹死她，女童屍體被發現在浴缸中漂浮。女教師否認性侵及謀殺等罪，案件現正在約翰尼斯堡高等法院審理。



女童納達疑遭父親女友兼其幼稚園教師性侵及殺害。（網上圖片）

綜合外媒報道，2023年1月23日，當日4歲女童納達（Nada-Jane Challita）的父親艾利（Elie Challita）外出後，獨留女兒由25歲女友安珀（Amber Lee Hughes）照顧。控方指女童屍體被發現漂浮在家中的浴缸，有被外物性侵迹象。經法醫檢驗，女童面部、下體及肛門位置受傷，手腕被割傷，死因為窒息，與被性侵及溺斃的指控吻合。

女童屍體漂浮浴缸中 法醫證下體及肛門位置受傷

據報，安珀是艾利女兒的幼兒園老師，兩人因而相識，並在2021年拍拖，安珀不久便搬進艾利家，與這對父女同住。

不過兩人同居期間不斷發生爭執，安珀嫉妒艾利的女兒，認為艾利更愛女兒，對她給予更多關心，又願意在女兒身上花費金錢，雙方由爭執發展成為肢體衝突，艾利曾投訴遭安珀家暴，兩人曾分開2個月，後來又復合。

安珀被指因嫉妒艾利的女兒，更揚言要殺死她。（示意圖／GettyImages）

安珀現時否認性侵及謀殺女童，案件正在約翰尼斯堡高等法院審理。（網上圖片）

女教師曾揚言要殺死女童

事發前艾利因在彼得堡找到工作，打算與女兒一起搬到當地生活，當天他離家就是前往彼得堡看屋，但與安珀在短訊中爭吵起來，安珀揚言要殺死女童。安珀現時否認性侵及謀殺女童，案件正在約翰尼斯堡高等法院審理。