港版富士山！港男鰂魚涌這裏拍照　網民：要去打卡　原來是這座山

港人熱愛去日本旅行，愛到戲稱「返鄉下」，對當地的富士山亦非常熟悉。而本港網上流傳1張驚艷照片，有港男在鰂魚涌街頭拍攝對面海的飛鵝山，由於當時山頂有濃厚白雲，形容「這是香港的富士山」，笑言「暫時未能返家鄉，唯有望梅止渴吧」。



由於相中的飛鵝山激似富士山，引來許多網民瘋傳激讚，稱有興趣同樣地點拍照，，直言是「港版富士山」、「又變打卡熱點了」、「誰能憑愛意要富士山私有」。



飛鵝山輪廓和富士山有幾分相似，加上山頂剛好雲霧繚繞好似雪冠，配合附近樓景，猶如富士吉田市。（Threads圖片）

飛鵝山山頂剛好雲霧繚繞 激似富士山

樓主將照片上載至Threads，表示是「妹夫的作品」，只見拍照現場是靠近鰂魚涌港鐵站的健康東街十字路口，近北角消防局往維港方向，當日藍天白雲，雲層濃厚，飛鵝山和平日一樣高聳入雲，途人如常過馬路，在繁忙城市節奏中難出現大自然奇景。

2024年12月1日，日本富士山前的東京都市景象。（示意圖/gettyimages）

圖為2017年8月夏天時沒有雪冠的富士山。（示意圖/gettyimages）

拍攝港男︰這是香港富士山

圖中飛鵝山輪廓與日本富士山的確有幾分相似，加上山頂剛好雲霧繚繞好似雪冠，配合附近樓景，猶如富士吉田市。樓主的妹夫隨意拍攝後，形容「這是香港富士山」，笑稱目前未能「返家鄉」，只能透過香港景色望梅止渴。

2022年1月1日，遊人到訪茅崎南部海灘，矗立在他們後方的是富士山。（示意圖/gettyimages）

網民大讚︰第一眼以為真係日本

「港版富士山」照片吸引大量網民大讚，「幅圖靚到」、「影得幾似」、「勁喎」、「第一眼真係以為正版」。有關帖文與照片被瘋傳後，不少人預言現場將會成為新打卡點，相信未來會有許多人前來拍攝類似照片。

（Threads）