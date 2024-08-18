追夢唔怕遲！60歲阿姨熱愛攝影　屢遭親友質疑　網民力撐逐夢

周星馳電影《少林足球》經典對白「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」，鼓勵過不少人追夢。台灣1名60歲阿姨自言在早餐店工作接近20年，約8年前買了人生第1部智能手機後，「開啟了攝影之魂」，雖然被親友質疑，但她「很難忘情攝影這件事」，認為「誰說早餐店阿姨不能是個攝影愛好者？」，決定繼續拍攝，用社交媒體上載自己作品。



大部份照片傾向黑白風格，用另一種色彩忠實紀錄城市面貌、美感，引來約5.1萬人讚好，留言支持阿姨繼續拍攝，「拍的很好呀」、「厲害」、「大姐拍照技術很好」，阿姨多謝大家的讚賞，表示「再次感謝大家對我的抬愛，我會更有自信！更加努力去追求這個攝影夢」。



阿姨上載自己作品，以街景為主，採用黑白風格，透過另一種色彩反映城市其他面貌，充滿藝術美感。（Threads圖片）

該名熱血追夢阿姨在Threads發布第1則帖文，表示自己年滿60歲，經營早餐店接近20年，2016年買了人生第1部智能手機後，「開啟了我的攝影之魂」，但每次拍照時，親友質疑不值得拍攝，雖然令她感到尷尬，但她無法忘記攝影，「每次都忍不住拍了又删，删了又拍」，最後她想通，認為「誰說早餐店阿姨不能是個攝影愛好者？」。

她同時上載數張每天晨運的路上隨手拍攝的街景，形容「拍完以後一天的心情都好好喔」，可見照片都是街景為主，採用黑白風格，透過另一種色彩記錄城市面貌，充滿藝術美感。

阿姨拍攝睡蓮彩色照片。（Threads圖片）

帖文吸引約5.1萬人讚好，大量網民留言「喜歡拍照不需要理由」、「好好看」、「超棒的！做喜歡的事情是最棒的」，鼓勵她堅持下去，亦有人詢問阿姨為何影黑白相，甚至建議她改用專業相機。

阿姨逐一回應多謝，補充自己店舖已經讓給其他人經營，黑白相片比較能反映其情緒，並在其他帖文上載其他作品，笑言「一覺醒來，收到來自四面八方對一個60歲歐巴桑（意指阿姨）的鼓勵與肯定，實在令我受寵若驚！」，同時再次感謝大家對其的錯愛，她將更有自信、更加努力追求攝影夢。

（Threads）