不想給女友家用！他策劃假綁架、真報警　後續超傻眼　下場慘了

為了不想給家用，可以去到幾盡？台灣高雄1名男子不想將薪水上繳給女友，異想天開到謊稱遭到綁架帶走還債，之後還「做戲做全套」跑到派出所報假案。警方接報後大為緊張，惟跟進調查後查出有人「自編自導自演」，隨即將「報案人」拘捕。案件在法院審理，裁定被告「未指定犯人誣告」罪名成立，判處拘役20天，但可易科罰金。



林男不想將薪水交給女友，「自編自導自演」報假案謊稱遭綁架，結果被捕惹上官非。（示意圖/gettyimages）

不想將薪水交給女友 報假案謊稱遭綁架

台媒於今年4月報道，涉案林姓男子因不想將薪水交給女友，於2024年3月18日晚上8時許，林男假冒其他人，透過LINE向女友傳送「我們帶走了（林男）」，過了約3小時，林男跑到三民一分局哈爾濱派出所報警，謊稱自己在前鎮區草衙捷運站前方位置，被6名男子強押上車，要求他還債，之後林男趁機逃走。

法官判處拘役20天，可以易科罰金。（示意圖/gettyimages）

法官判處拘役20天

警方接報調查，翻閱現場一帶閉路電視片段，驚揭林男由始至終沒有遭到強擄帶走，甚至自行乘搭捷運回家，最終林男承認報假案和交代原因，警員到當場傻眼，同時依法將林男拘捕送辦。

檢察官事後作出起訴，案件審理期間，林男承認罪行，自責想法太過天真，法官裁定「未指定犯人誣告」罪名成立，判處拘役20天，可以易科罰金，全案仍可上訴。

（綜合）