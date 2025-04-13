吻痕別亂留！男友親熱用力吮頸　女生突癱軟倒地　求醫證患腦中風

有些情侶親熱時會留下吻痕（俗稱「咖哩雞」），亦即「機械性紫斑」，但這卻可能引發危險。台灣有醫生分享病例，指1名約30歲的嬌小女性在與男友親熱時，因為男友在她頸部吸吮，導致她頸動脈斑塊脫落，血栓上移堵塞腦部血管，引發中風。



台灣外科醫生陳榮堅分享1宗由吻痕引發的缺血性中風病例。（《醫師好辣》YouTube影片截圖）

台灣外科醫生陳榮堅於3月29日播出的當地節目《醫師好辣》中，分享多年前於急症室遇到的1宗腦部缺血性中風病例。該名患者是將近30歲的女士，身材嬌小，因跌倒撞傷頭部求醫，入院時出現頭部外傷、單側手腳乏力及中風等情況。

頸部吻痕是「元兇」關鍵

醫生詢問下得知，女子與男友親熱期間，男友親吻吸吮她頸部後，她突然「全身痠軟就倒下去」，跌倒時撞傷頭部，意識雖清醒，但半邊手腳無力。醫生留意到她頸部有「草莓印」（即吻痕），印痕剛好沿着頸動脈的位置出現，於是即時通知神經內科及神經外科會診。

頸動脈斑塊被吸出 血栓上腦致中風

醫生之後為女子進行電腦斷層掃瞄，確認她是腦部缺血性中風；隨後又在進行頸動脈超聲波檢查時，發現女子雖然年輕，但血管中已出現增厚的斑塊。醫生推斷，女子的男友親熱「種草莓」的吸吮過程中，將斑塊「吸」出，變成「小小的阻塞物」，血栓之後往上流動，導致女子腦部中風。

陳榮堅提醒不要在頸動脈附近「種草莓」。（《醫師好辣》YouTube影片截圖）

陳榮堅提醒，情侶親熱時千萬不要在頸動脈附近「種草莓」，以免發生意外；又笑言真的要留下吻痕的話，在背後及喉結等位置風險較低。

（醫師好辣）