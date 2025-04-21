的士車頭放7部手機！司機狂睇美女直播　乘客：生命受到嚴重威脅

載客期間使用手機看影片，實在太危險了！有的士乘客日前乘車時赫然發現，司機在車頭放置7部手機，駕駛期間觀看美女直播，乘客嚇得拍片放上網，憂慮司機駕駛期間分心看影片，慘呼「我生命受到嚴重威脅」。



網民看片後都直斥涉事的士司機太離譜，又指其行為己經犯法，呼籲樓主直接舉報。



有的士乘客日前乘車時赫然發現，司機在車頭放置7部手機，駕駛時更觀看美女直播。（Threads影片截圖）

司機在駕車時使用各種電子儀器或處理其他事務，漠視其他道路使用者的安全，有機會觸犯《道路交通條例》第38條不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。

司機涉違法 最高判監6個月

另外，根據《道路交通條例》，司機駕駛時必需完全看到車輛前方的道路交通情況，並能辨讀速度錶。如司機於前方放置任何物品而令視線受阻，以致未能清楚看見前方路面情況，或未能辨讀速度錶，亦屬違法。最高刑罰是罰款1萬元及監禁6個月。

其中2部手機明顯播放着同1名女主播的直播。（Threads影片截圖）

其中2部手機明顯播放着同1名女主播的直播。（Threads影片截圖）

該乘客於Threads發文寫道：「喂，睇下呢條阿叔做乜X，一路揸車一路睇住6條女直播，我生命受到嚴重威脅。」影片可見，樓主坐在的士後座，當時的士未有行駛，車頭放有7部手機，全都打開播放着直播畫面，其中2部手機明顯播放着同1名女主播的影片。

的士司機車疑與女主播互動

其間司機左耳戴着耳機，伸手滑動1部手機，似是與女主播互動，又聽到音樂聲及1把女聲說「支付寶都可以，一定係自己嘅名喎，聯名戶口唔得㗎喎」。

帖文引來網民熱議，不少網民討論司機用幾部手機看同1女主播直播，「榜一大哥嚟，咁專一幾部電話睇佢」、「刷火箭的榜一大哥」、「非常正宗嘅fans刷流量」、「課唔到金唯有課view」，更有網民稱「我friend返學都見到呢個司機，嗰時仲誇張，喺度睇靚女直播跳舞+架車勁污糟，仲要除鞋揸車」。

有網民指出，「下次一見到咁唔好上車，命仔緊要，佢實睇到分心」 。（資料圖片）

網民：影低佢嘅相直接去投訴

有網民批評，「真係離晒大譜」，又說「唔影個證（司機證）點同你舉報？」、「影低佢嘅相直接去投訴，而家的士佬有扣分制度」、「下次一見到咁唔好上車，命仔緊要，佢實睇到分心」 。