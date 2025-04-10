的士拒載？男子搬行李　再截警車申訴：佢唔去機場　網民爆結局

的士無故拒載屬違法！近日網上流傳影片，尖沙咀疑發生的士拒載事件，只見1名男子抬了行李放到的士車尾箱，而的士車頭有另1名男子站着，似阻擋的士出。而抬行李男子見剛巧有警車經過現場，即時衝向警車「告狀」，大喊「佢唔去機場！」，結果驚動警員下車了解。



影片引起網民熱議，有人直指影片「無頭無尾」，難以判斷，有人則懷疑2名男子都是的士司機，疑因接客問題出現爭執。而有自稱在現場的網民留言，指警員解釋指該處並非的士站，乘客有權選擇想坐之的士，最終乘客選擇前方6人座的的士離開。此外，不少網民都覺得撇開影片內容不提，直指拒載仍是錯誤行為，並大罵「拒載全部X街」、「唔知條片講乜，總之拒載就係錯」。



網上流傳影片指有人向警員投訴有的士司機疑拒載。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

男子搬2大行李箱上的士

該名網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，雖未能反映事件全貌，但影片中有人提到疑有的士拒載情況，故引起網民關注。

從影片可見，事發地點應為尖沙咀某酒店門前，1輛6座位的紅色的士停靠在該處，當時車尾箱呈打開狀態，1名身穿淺灰色外套的男子正拖着2個大行李箱走近的士，然後將行李放進的士車尾箱。而1名身穿深藍色上衣男子則站在士車頭喝止灰衣男，並似乎在阻止的士開出。

1名身穿深藍色上衣的男子則站在士車頭，喝止搬運行李的灰衣男，似乎在阻止的士開出。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

穿淺灰色外套的男子放好行李後，與車頭的藍衣男子理論。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

警車行經現場被截停求助

其後1輛警車剛巧駛經現場，灰衣男馬上大走近截停，更叫「喂，師兄，佢唔去機場」，疑要投訴的士拒載，並走到警車前方揮手示意，請求警員協助。最後，1名警員下車了解情況，影片至此結束。

1輛警車剛巧駛至現場，灰色男立即截停求助。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

灰衣男截停警車，大喊稱「喂，師兄，佢唔去機場」。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

有警員下車了解情況。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

網民猜測：同行爭客？

由於影片未能交代細節，加上現場嘈吵，未能聽清2名男子的對話內容，故較難判斷內情。

有部份網民看了影片後，相信是有司機拒絕接載乘客往機場。然而，也有網民猜測2名男子都是的士司機，藍衣男是後方俗稱「小露寶」的士的司機，原本排在隊列頭位，結果灰衣男卻架的士到其前方，而碰巧有乘客欲往機場，灰衣男之6人的士較寬闊，故選擇登車，而灰衣男便幫忙轉移行李，卻引穿藍衣男的同行不滿，質疑他「搶客」，而灰衣男則向警車「告狀」，稱有人欲拒載。

有自稱在現場的網民留言同意上述猜測，並透露警員到場後事件迅速得到解決，「最後阿Sir都講個客有權自己選擇坐邊架車，同埋呢個係禁區並唔係的士站」，最終乘客選擇前方6人座的的士離開。不過該則留言的真偽同樣難以確認。

有自稱在現場的網民留言代為解釋，但此留言真偽同樣難以確認。（Facebook）

網民直斥的士不該拒載

影片在網上引起極大迴響，不少網民都表示難以理解影片內容，也不知是否真的有人涉嫌拒載，但仍不約而同批評的士拒載行為，「看圖作文」、「我唔識讀心術」、「拒載全部X街」、「唔知條片講乜，總之拒載就係錯」。

拒載可被扣分

而的士司機違例記分制度去年已實施，制度涵蓋11項與的士司機相關的行為，當中包括拒載等。若的士司機拒載將被記10分，2年間被記滿15分首次可被停牌3個月，其後每次6個月；而濫收車費、故意拒載、沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地同樣可被扣10分。

（Facebook）