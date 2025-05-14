拍拖6年男友求婚拒辦婚禮！港女想辦觀禮遭拒　男友說這6字傷透心

籌備結婚是情侶的最大考驗？有港女與男友拍拖6年，日前答應對方求婚，惟在是否辦婚禮上意見不合，女生想辦輕婚禮，邀請家人朋友觀禮證婚，但不擺酒；惟男友表示討厭婚禮細節流程，「咩都唔想搞」，只接受「影結婚相」。女生退讓提出刪減到只餘觀禮部分，男友卻堅持己見，更着她「你去搵其他人」。女生聽到男友說這該句話，直言感到心痛，但她十分愛對方，糾結應如何解決分歧。



帖文引來熱議，網民一面倒建議港女不要浪費青春在不值得的人身上，「如果同親友食個飯都難為佢的話，信我，不要浪費青春」、「唔通遲啲有其他分歧又一句話『咁你搵第二個』咁不負責任？」、「佢就係睇死你同佢拍咗6年，你又想結婚，所以點都會硬食，遲下結埋婚，生埋仔，佢更加覺得你走唔甩，到時情況會更惡劣」。



有港女與男友拍拖6年，日前答應求婚，惟在辦婚禮與否上意見不合。（《今生是第一次》劇照）

戀愛諮詢平台「hongkongdating2021」分享1則情侶辦婚禮與否出現分歧的投稿，投稿的港女嘆道「我好攰，我搵唔到人去傾訴呢件事」。樓主指出，與男友拍拖6年，日前對方向她求婚，因求婚場景與想像過的畫面相符，故開心答應。樓主並無第一時間將喜訊向親友公布，因想先與男友討論對婚禮的想法與安排，確定後才公開。

與拍拖6年男友辦婚禮與否現分歧

樓主告知男友想辦輕婚禮，大約邀請40至50位最親的家人和朋友，不擺酒，只邀請觀禮證婚，一起拍照及吃小食，她詢問男友會否打算邀請兩家人吃頓飯，詎料男友卻回答「咩都唔想搞，好討厭婚禮嘅細節流程」，一是自己親戚朋友不多，「唔想做show」，二是「呢啲嘢晒錢，留番喺未來生活用好過」，男友唯一接受到的是「影結婚相」。

港女退讓提出刪減到只餘觀禮部分，男友卻堅持己見，更着她「你去搵其他人」。（《原諒他77次》劇照）

提出只辦觀禮 男友拒絕：你去搵其他人

樓主退讓到提出「咁如果只係刪減到得觀禮部分呢？」，男友卻說「sorry，做唔到，你去搵其他人」。樓主傷心道「有無人明呢番說話令人幾心痛，我哋連結婚第一個共識都未達到」。她明白結婚是兩個人的事，但也想有儀式感地慶祝，「你話係場show都好，但我都想做1次人哋眼中嘅新娘，接受最愛嘅人嘅祝福，唔知點解好似都係錯」。

樓主：我真係愛佢

樓主表示，以前曾向男友提過結婚時想邀請家人朋友，男友也沒拒絕，所以求婚後再討論時聽到男友的一番話，令她「好唔開心」。她強調「我真係愛佢」，一方面不想為難男友，另一方面覺得如果繼續退讓，「我個心會留低遺憾」。樓主只能求助網民「有無過來人可以畀意見我」。

樓主指出，「我真係愛佢」，一方面不想為難男友，另一方面覺得如果繼續退讓，「我個心會留低遺憾」。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

網民批樓主男友：少少嘢都唔肯互相遷就

網民指出樓主男友對她不夠愛，建議要深思熟慮是否該結婚，否則婚後生活會更難，「叫你搵第二個都講得出，睇嚟你喺佢眼中係可有可無，唔明點解佢要求婚」、「只係1句做唔到，你搵第二個，咁兒戲，將來條路仲點一齊行？」、「連少少嘢佢都唔肯互相遷就，結婚以後點樣樣啊？你就佢一世？」、「如果只是1日的小小事都唔肯為你改變，將來不要期望太多大家可以携手走下去面對困難」。

網民指出樓主男友對她不夠愛，建議要深思熟慮是否該結婚。（《今生是第一次》劇照）

網民勸：請為往後人生慎重考慮

有網民表示，不用為浪費6年青春感到遺憾，「唔使覺得去到呢啲位置先結唔到婚好遺憾，需要慶幸唔係結咗婚先知道佢係1個咁自私嘅人」；另有人說「我覺得婚姻呢件事，可以有不同意見，但要識用大家都接受嘅方式攞出嚟討論，而唔係單純地一邊遷就一邊」、「婚禮搞唔搞其實唔係乜嘢大件事，真正大件事係呢個男人對你嘅態度同面對分歧時嘅處理手法，見微知著，請為往後人生慎重考慮，祝福」。