地面湧出聖水？村民信能醫百病　拿容器直接搶喝　真相曝光超傻眼

難道世間上真是有能醫百病的「聖水」？印尼有村莊地面突然冒出一攤水，水質清澈無味，加上當地從未出現任何水源，故被村民視為「神秘聖水」，他們相信「聖水」可以治療各種疾病，故吸引不少人帶同容器到場盛水，爭先恐後想取水喝。



當然這攤水並非「聖水」，當地有水務公司證實，那是地下水管破裂而洩漏出來的自來水，他們發現後已即時派員維修，其後再沒有水湧出地面。水務公司亦提醒民眾，即使是乾淨的水，都不一定能直接飲用，建議在飲用前需先將水煮至沸騰。



印尼有村莊地面突然冒出一攤水，村民相信有治病療效，爭先恐後拿容器盛水。 （X影片截圖）

印尼村莊地面現「聖水」 村民信有療效爭先搶喝

綜合印尼媒體報道，事件始於2025年4月20日凌晨約2點時，當地羅沃約索村（Rowoyoso）有村民發現村內某處地面突然冒出一攤水，水質清澈而無味。由於當地從未出現過任何水源，隨即被村民視為「神秘聖水」。村民相信水中富有營養，同時可以治療各種疾病，因而吸引男女老幼帶同容器到場盛水。

由於水質清澈無味，加上當地從未出現過任何水源，隨即被村民視為「聖水」。（X影片截圖）

村民相繼帶同容器到場盛水。（X影片截圖）

男村民稱飲用「聖水」後 腳痛問題即痊癒

當中1名69歲的男村民透露，原來他於早上8時已經來到「神秘聖水」之地，他指自己一直有腳痛問題，偶爾更會像抽筋一樣，但喝了「聖水」後便奇蹟康復，「我喝了這個水之後，我的病好了，感謝真主」，故中午再度前來盛水。

「聖水」源源不絕 吸引另一村落居民前來盛水

當地有村民曾描述「聖水」源源不絕，即使被眾人不停取水，水量反而愈來愈大，沒有停止跡象，令人們對「神秘聖水」功效更信以為真，甚至吸引另一條村落的居民前來盛水飲用。

「聖水」源源不絕，吸引另一條村落的居民前來盛水飲用。（TikTok影片截圖）

「聖水」源源不絕，吸引另一條村落的居民前來盛水飲用。（TikTok影片截圖）

水務公司澄清：只是水管破裂

惟「聖水」傳說很快被打破，當地水務公司證實，那是地下水管破裂而洩漏出來的自來水，他們發現後已即時派員維修，關掉漏水水管後，所謂「聖水」則停止沒再湧出地面。水務公司亦提醒民眾，即使是乾淨的水，也不一定能直接飲用，建議取水者在飲用前先將水煮至沸騰。

水務公司澄清，所謂「聖水」只是地下水管破裂而洩漏出來的自來水。（示意圖／GettyImages）

（綜合）