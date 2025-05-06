發死人財？殯葬男靠「撿死者金牙」　將金塊熔成金條賺近1.4萬元

難道這是真正「發死人財」？泰國有從事殯儀業男子，日前帶同10多顆小金塊到金舖鑑定真偽，他向老闆透露死者遺體火化後，若然其身上本身裝有金牙或配戴金飾，將會有殘留金屬，但是有部分家屬不願領回，決定交由他們自行處理。他於是將多年來從工作收集所得金塊拿到金舖鑑定，並將金塊熔成金條，未料金條價值達5萬9,371泰銖（下同，約1.4萬港元），成為意外之財。



泰國有殯葬業者靠多年來，從死者遺體火化後取得小金塊，將其熔成金條賺近1.4萬元。（TikTok影片截圖）

死者遺體火化後殘留金屬 家屬拒絕取回

綜合泰國等媒體報道，當地中部沙拉武里府（Changwat Saraburi）有名從事殯葬業男子，日前帶同10多顆小金塊到金舖鑑定真假，並進行估價。他向金舖老闆透露，他長期在墓園工作，主要為泰國華人家庭服務，經常遇到有死者身上戴有金牙或金飾，家屬一般在土葬時並不會取下，但若然之後改為將遺體火化，焚燒遺體後會出現殘留金屬，而絕大部分家屬都不會要回黃金，反而交給他們處理。

殯葬業男子帶小金塊到金舖鑑定真假，並進行估價。（TikTok影片截圖）

殯葬業男子帶小金塊到金舖鑑定真假，並進行估價。（TikTok影片截圖）

殯葬業男收集多年 攜金塊到金舖確認真偽

男子續稱，那是小金塊是自己和同事多年來從火化遺體上收集所得，他強調這些黃金是「合法取得，且經過家屬允許」，但由於一直不確定黃金真偽，所以收藏多時後，決定到金舖找老闆幫忙做檢驗。

死者生前裝上金牙，遺體火化後會殘留金屬，大部分家屬拒絕要回黃金，會交給殯葬業者處理。（TikTok影片截圖）

男子強調黃金是「合法取得，且經過家屬允許」。（TikTok影片截圖）

將金塊熔成金條賺近1.4萬元 撥部分收益做功德

金舖老闆將過程拍片分享至TikTok帳號「namobanchangtongdaengso0」，可見他先是以X光儀器檢查，確認金塊真偽，然後再熔成一條重約21克的金條，市價可達5萬9,371泰銖。另一名陪同男子到店內、皆從事殯葬業的女子則表示，他們打算用部分收益為死者做功德。

金舖老闆先以X光儀器檢查，以確認金塊真偽。（TikTok影片截圖）

他之後將金塊熔成一條重約21克的金條。（TikTok影片截圖）

他之後將金塊熔成一條重約21克的金條。（TikTok影片截圖）

他之後將金塊熔成一條重約21克的金條。（TikTok影片截圖）

他之後將金塊熔成一條重約21克的金條。（TikTok影片截圖）

金條市價可達5萬9,371泰銖（約1.4萬港元）。（TikTok影片截圖）

男子同行且從事殯葬業女子表示，他們打算撥部分收益為死者做功德。（TikTok影片截圖）

（綜合）