紅衣女陳屍旅館　遺體腹部「有東西在動」　殯葬男哀吐悲傷真相

每個行業都會有難以置信的詭異事情，尤其是殯葬業。台灣1名喪禮服務員分享自身的工作經歷，稱曾有1名紅衣女子在商務旅館內輕生，他和同事處理遺體時，感覺對方腹部「有東西在動」，法醫到場驗屍解開大家疑惑，女死者懷有身孕一屍兩命，嬰兒隨住母親一同離世，移動「東西」相信屬於女死者生前未消化完的食物，所以一旦被觸碰時，就會發出類似氣體的聲音。



1名女子在商務旅館內輕生，當時全身紅衣，其後發現是一屍兩命。（示意圖/Getty Images）

喪禮服務員張祐銘接受當地傳媒訪問時透露，過往處理1宗個案，他和同事前往1間商務旅館，到場才知道女死者全身紅衣在浴室輕生。張沒有說明女子的死法，但他指當時和同事先用屍袋包裹遺體時，他負責抱住遺體，同事則解開輕生工具，當時張隱約感覺到死者腹部「有東西在動」，引來眾人猜測。

悲傷真相曝光，令人唏噓。（示意圖/Getty Images）

法醫隨後接報到場驗屍，為眾人解開疑惑，女死者懷有身孕一屍兩命，但嬰兒隨母親一起離世，腹部有動靜可能是當時女死者胃部仍在消化生前進食的食物，加上張和同事觸碰遺體，有機會令到遺體產生類似排氣聲。

張亦解釋，由於輕生工具是證物，法醫和警方確認前，喪禮服務員不能直接破壞輕生工具，加上根據民間習俗，往生者魂魄會寄宿在輕生工具上，所以事後要由法師進行淨化儀式，協助往生者一路好走，但如果輕生工具無法解開，喪禮服務員必須先得到警方和死者家屬的同意，他們才能用剪刀剪開工具。

（中時新聞網）