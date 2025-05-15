5歲童長大想做「這職業」　無子女親友批無大志　阿媽1句神反擊KO

每個職業都有值得敬重之處，不應作出歧視！近日有網民發帖稱有親戚問她的5歲外甥長大想做什麼？外甥回答「巴士司機」後，該名自稱沒有子女的親戚即時表示反對，甚至對樓主姐姐表示「你唔可以教到佢咁無大志㗎」，又指「咁佢第時點養你？」。樓主姐姐即時反擊，力撐兒子想當巴士司機沒有問題，更直言生孩子並非為了養兒防老，把親戚說得啞口無言。



網民大讚樓主姐姐是「好媽媽」、「高EQ」，並反問樓主親戚「如果人人都話揸巴士冇大志，所有巴士小巴的士冇人揸，請問佢出街仲有冇車可以搭」。



有網民指其5歲外甥長大後想做「巴士司機」，有親戚得知後嘲諷「無大志」，幸姐姐神回，令該名親戚啞口無言。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名網民在社交平台Threads以「生仔如果考牌我家姐應該有100分」為題發帖，稱日前與家人飲茶期間，其中1位沒有子女的女性長輩問她5歲的外甥仔有什麼志願，外甥稱長大後想當巴士司機。

5歲童想當「巴士司機」遭親戚反對

之後阿姨就問樓主姐姐有什麼看法，樓主姐姐稱「無所謂」，又笑指日後家人們都有優惠可免費搭乘巴士。誰知阿姨竟表示反對，指「你唔可以教到佢咁無大志㗎」，更反問「咁佢第時點養你」。

阿媽神反擊：有咩問題？

樓主姐姐即時捍衛兒子及其選擇的職業，反問「有咩問題？」，解釋兒子不偷不搶，做自己有興趣的工作沒有問題，又指「我生佢出嚟唔係要佢養返我轉頭㗎」，強調只希望兒子正常成長，「我唔使養返佢都夠啦」。阿姨被懟得默不作聲，之後整頓飯也零交流。

樓主欣賞姐姐的回應，發帖讚揚。有網民亦認同，稱讚樓主姐姐「你家姐真係一個好媽媽」、「真係好欣賞你家姐嘅EQ」，並批評樓主阿姨眼光淺窄，「阿姨要人養咁無大志」、「真係老古董」，更有人表示「問返阿姨一句，如果人人都話揸巴士冇大志，所有巴士小巴的士冇人揸，請問佢出街仲有冇車可以搭」。

九巴「狀元車長」梁領彥曾是9A狀元，在2013年放棄了會計師樓經理一職，改行當車長，當時一度成為全港熱話。（李澤彤攝／資料圖片）

網民力撐職業司機

另有不少網民力撐職業司機這個職業，「正當職業又符合興趣咪幾好」、「我仔都話要做巴士司機，我都好鼓勵佢呀！BTW，狀元都去咗揸巴士可以溫提阿姨」、「我仔都話大個仔揸巴士，我話『好呀～但要識基本中文喎，考牌要睇中文字』，之後我仔好認真學中文字，所以小朋友能講出願望，要多鼓勵，多讚美」。

（Threads）