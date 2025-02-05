親戚派$20蚊利市！港男3原因怒轟︰真係好肉酸　網民唔撐︰係心意

農曆新年派利市是一種祝福，接收者不應太介意金額多寡。港男在網上表示，今個新年收到的利市，最小金額的只有20元，狠批親戚「真係好肉酸」，更列出3大理由，直指一來對方有數名孩子，即使自己派50元利市，理應從孩子收到的利市「都有賺，係都要派20蚊賺多啲」；二來港男封給對方多過20元；三來該名親戚跟隨港男買股票而賺了錢，故令他大呻不太划算。



不過，許多網民都不撐樓主，直指「利市係一個祝福，你當你覺得利市係有利可圖，已經係好有問題」、「利市都係小小心意同祝福啫」、「咁計較做人好辛苦下」。



樓主表示，今個新年收到的利市，最小金額的只有20元，狠批親戚「真係好肉酸」。（示意圖/gettyimages）

樓主︰一場親戚派同保安一樣嘅利市

樓主在Threads表示，與該名親戚關係不俗，對方都有一定經濟能力，甚至跟隨樓主買股票而有斬獲，卻收到對方所派的20元利市，而且是所收到金額最小的。樓主經計算後，認為親戚「有幾個小朋友,，派50蚊都有賺啦，係都要派2蚊賺多啲」，加上樓主「都有封畀佢（親戚的小孩）多於20蚊啦」，慨嘆「一場親戚派同保安一樣嘅利市」、「一場親戚都只值20蚊，所以先唔開心」。

樓主列出3大原因嫌棄20元利市太少錢，慨嘆「一場親戚派同保安一樣嘅利市」，但網民勸喻他切勿斤斤計較。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民︰新年流流唔好計較咁多

大量網民留言指「利市只係新年親友嘅一個祝福， 想要錢自己賺」、「一份心意一份祝福，新年流流唔好計較咁多，迎接一個順境新年」、「價錢只是心意，親情才是無價，你在計算別人，人也必計算你」，亦有人質疑事件純屬杜撰，勸喻毋須太認真。

（Threads）