《法國五月· 盡在華懋集團》載譽歸來

華懋集團與法國五月藝術節一直合作無間，致力將藝術文化帶入社區，豐富大衆生活。雙方今年第五度合作，由5月1日至6月8日，於中環街市、如心廣場、 D•PARK，以及如心酒店，推出一系列精彩的主題活動，包括匯聚法式美酒佳餚的法國五月美食市集，糅合彈床和hip hop元素的舞蹈表演和工作坊，以及如心酒店 x 法國五月美食薈限定餐單，帶領大衆浸沉於法式生活藝術與傳統之中。



品嘗正宗法式美酒佳餚 換取法國五月美食市集限定禮品

作為本地最重要的美食節之一，法國五月美食市集今年以法式市集風情為主調，偕「Spirits UP!」主題回歸，訪客可於中環街市（5月1日至5日）和荃灣如心廣場（6月6日至8日）品嘗包括干邑、雅馬邑和朗姆酒在内的法式高級烈酒、葡萄酒和清酒。市集的其餘攤位則會提供芝士、冷盤、卡酥來砂鍋 (cassoulet)、可麗餅 (crepe)，以及焦糖燉蛋等經典法式美食，讓市民置身於法式市集的熱鬧氛圍中，盡情選購與品嚐當地美食。市集亦會推出「儲印花換禮品」計劃，消費滿指定金額並掃描攤位上的QR code，即可換取法國五月美食市集限定禮品如滴酒片 (drop-stop)、帆布袋和French GourMay干邑酒杯。禮品數量有限，先到先得。

「法國五月美食市集」打造美食天堂，匯聚手工芝士、優質葡萄酒、烈酒佳釀、精緻廚具，為品味之士帶來沉浸式法式饗宴體驗。

「法國五月美食市集」於中環街市（5月1-5日）及如心廣場（6月6-8日）呈獻珍稀佳釀品鑒體驗，包括頂級干邑、雅文邑及法國清酒，讓您細味法式醇美。

「法國五月美食市集」於中環街市（5月1-5日）及如心廣場（6月6-8日）呈獻珍稀佳釀品鑒體驗，包括頂級干邑、雅文邑及法國清酒，讓您細味法式醇美。

「法國五月美食市集」於中環街市（5月1-5日）及如心廣場（6月6-8日）呈獻珍稀佳釀品鑒體驗，包括頂級干邑、雅文邑及法國清酒，讓您細味法式醇美。

「法國五月美食市集」於中環街市（5月1-5日）及如心廣場（6月6-8日）呈獻珍稀佳釀品鑒體驗，包括頂級干邑、雅文邑及法國清酒，讓您細味法式醇美。

現製法式班戟攤位香氣繚繞，彌漫整個市集。

法國當代舞團 CRC 偕《9.81》在港首演 免費舞蹈工作坊供大衆參與

法國當代舞團 Cie Racines Carrées（「CRC」）將首次為香港市民帶來其作品《9.81》。這個著名的法國當代舞團由曾任奧運裁判的Nabil Ouelhadj擔任藝術總監，突破性融合 Hip Hop舞和法國傳統馬戲 – 彈床表演，舞者在空中翻騰、舞動，令人目不暇給。CRC 將在中環街市（5月3日、4日、10日）、如心廣場（5月11日、17日、18日）和 D•PARK（5月23日、24日）上演這支結合力與美的創意舞蹈作品。CRC 更會走訪以上場地，舉辦8場免費的舞蹈工作坊。不同年齡水平的人士均可參與，親身感受舞蹈的創意。有興趣人士可到此專頁報名參加。

法國當代舞團Cie Racines Carrées的《9.81》首度在香港上演。舞者融合 Hip Hop舞和彈床動作，在空中翻騰、舞動，令人目不暇給。

法國當代舞團Cie Racines Carrées的《9.81》首度在香港上演。舞者融合 Hip Hop舞和彈床動作，在空中翻騰、舞動，令人目不暇給。

法國當代舞團Cie Racines Carrées的《9.81》首度在香港上演。舞者融合 Hip Hop舞和彈床動作，在空中翻騰、舞動，令人目不暇給。

期間限定 如心酒店 x 法國五月美食薈餐單 豐富法國餐飲體驗

整個5月，如心酒店將讓客人沉浸在法國美食的享受中。九龍東如心酒店和南灣如心酒店的 I-O-N 餐廳將在自助餐菜單中加入法國風味菜餚，而荃灣西如心酒店的旗艦中餐廳 RÚ會推出限定晚餐，以精選法國葡萄酒搭配，例如2004年的 Château Lynch-Bages。Nina Patisserie 將變身為巴黎風格的精品餅店，提供歌劇院蛋糕、拿破崙、蝴蝶酥，以及馬卡龍等經典法式甜點。

九龍東如心酒店和南灣如心酒店的I-O-N 餐廳將在自助餐菜單中加入法國風味菜餚，讓客人沉浸在法國美食的享受中。

荃灣西如心酒店的旗艦中餐廳RÚ推出期間限定晚餐，配以精選法國葡萄酒。

更多活動詳情，請到訪《法國五月· 盡在華懋集團》專頁。

法國五月美食市集（免費入場）

中環街市

日期：2025年5月1日至5月5日

時間：上午11時至晚上8時

如心廣場

日期：2025年6月6日至6月8日

時間：上午11時至晚上8時

法國當代舞團 Cie Racines Carrées《9.81》彈床 x Hip Hop 表演

中環街市

日期：2025年5月3日 、4日、10日

時間：下午2時至2時20分；下午2時40分至3時

如心廣場

日期：2025年5月11日 、17日、18日

時間：下午2時至2時20分；下午2時40分至3時

D·PARK

日期：2025年5月23日

時間：晚上6時至6時20分；晚上6時40分至7時

日期：2025年5月24日

時間：下午2時至2時20分；下午2時40分至3時

舞蹈工作坊

中環街市

日期：2025年5月3日 、4日、10日

時間：下午3時半至4時半

如心廣場

日期：2025年5月11日 、17日、18日

時間：下午3時半至4時半

D·PARK

日期：2025年5月23日

時間：下午4時至5時

日期：2025年5月24日

時間：下午3時半至4時半

（資料及相片由客戶提供）