驚！男子攀爬羅馬競技場圍欄　失足遭刺穿腰部　懸掛20分鐘極嚇人

意大利發生1宗驚悚意外。有居台的美國男子日前到訪著名景點羅馬競技場（又稱羅馬鬥獸場），疑為自拍竟攀爬場外的欄杆，其間疑失足遭鋒利鐵欄刺穿腰部，懸掛在欄杆上昏迷，救護員花逾20多分鐘才將他救下。



男子經手術搶救後目前情況穩定，已脫離生命危險。但有目擊者意外的女遊客憶述事件猶有餘悸，驚呼「那一刻實在太可怕了，我親眼看到他被刺穿，完全無法掙脫」。



有男子遊意大利時攀爬羅馬競技場圍欄，因失足墜下被鐵欄刺穿腰部。（示意圖／GettyImages）

攀爬羅馬競技場圍欄 失足墮下遭刺穿腰部

綜合外媒報道，事發於5月2日（星期五）下午近5時，一名47歲居於台灣的美國男子遊覽意大利時，疑為了近距離拍攝羅馬競技場，或欣賞競技場的壯麗景色，竟然試圖翻越競技場周邊的金屬圍欄，卻不慎失足從圍欄墮落，被鋒利的鐵欄刺穿腰部，導致大量出血。

懸掛圍欄20分鐘 注射鎮定劑方獲救

現場有數十名遊客目睹意外，形容該男子當時痛苦尖叫，其後陷入昏迷，整個人被懸掛在鐵欄上，他們於是立即報警，救護人員迅速抵達現場展開救援。有協助救援人員表示，男子腰部嚴重受創，傷口被刺位置深入，為了方便救出男子，需要即時為他注射鎮定劑。救援行動花逾20分鐘，終於成功將男子從鐵欄中救出，救援人員亦於現場為他進行簡單的止血和包紮。

男子疑為近距離拍攝羅馬競技場，或欣賞壯麗景色，翻越競技場圍欄時卻不慎失足墮下。（示意圖／GettyImages）

男子手術期間縫逾80針 目前情況穩定

男子之後被緊急送往聖喬凡尼醫院（San Giovanni hospital）。經初步搶救與緊急手術，醫生為他縫合超過80針，男子目前已脫離生命危險，並轉送至病房進行住院觀察。

目擊意外遊客被嚇瘋：那一刻實在太可怕

涉事美國男子數天前與家人，以及數位友人一同來到羅馬度假。警方目前已對他隨行的友人進行問話，但沒有人能夠清楚解​​釋男子當時為何會翻越圍欄。有目擊意外的女遊客憶述事件猶有餘悸，驚呼「那一刻實在太可怕了，我親眼看到他被刺穿，完全無法掙脫」。

（綜合）