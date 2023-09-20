悲！女子水庫旁打卡跌手機　為撿回翻過圍欄　墮40多米高瀑布身亡

遊玩打卡時也要注意安全，以免樂極生悲！河南有水庫近日因水流形成約40多米高的人工瀑布，1名女子於水壩上方靠着圍欄拍攝瀑布，其間手機不慎掉落，她為撿手機翻出圍欄，結果失足直墮下方深潭。救援人員火速到場撈起女子，可惜她已溺斃，事件引起多方關注。政府指該處一直設有警告標語，禁止遊客翻越護欄，而女子是私自翻欄後落水去世。



河南1名女子拍攝瀑布時手機意外掉落到崖邊，她翻過圍欄想撿回手機，失足墮下40多米高瀑布身亡。（「都市快報」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於河南鄭州鞏義市北山口鎮的後寺河水庫，水庫近期因水流形成人工瀑布，並對外開放，故吸引不少遊客前往遊玩。水庫堤壩靠崖處設有圍欄，及禁止翻越護欄的標語，遊客可於欄內觀賞風景。9月11日，當地1名女子於水壩上方拍攝瀑布，其間手機意外掉落到崖邊。女子為撿回手機，竟翻過圍欄想看看能不能伸手撿到。現場有不少人對其進行規勸，但女子不顧勸阻翻身爬出欄杆，結果腳下打滑，失足墮下40多米高的瀑布。

女子墮下水潭後，被湍急水流沖到深處。救援隊伍很快就接報到場施救，當日參與救援的李先生表示，水潭最深處為8米，而女子淹溺在3米處左右。他帶着專業救援工具進入深潭，用了不到1分鐘就將女子打撈上岸，並送上120救護車。可惜黃金救援時間已過，女子最終不幸離世。

由於當日遊人眾多，不少人目睹事發經過。有目擊者表示眾人雖力勸女子不要翻出圍欄，但女子堅持己見，「欄杆外的地面濕滑，（女子）就摔下去了，下面是水域」，亦有人表示「救援人員是從水底將女子拉起來，當時已經沒有了生命徵象，醫院拉走的時候已經宣布死亡了」。有目擊者拍下整個救援過程並上傳到網上，引起社會關注。

事發後，鞏義市文化廣電旅遊體育局工作人員表示，事發處並非景區，歸地方政府管理。而北山口鎮政府人員就指，鎮政府非常重視此事，且該地區一直設有相關安全提示。至於女子出事身亡，是私自翻越圍欄致落水去世。對於可能存在的安全隱患，政府之後會安排工作人員於現場加強提醒及引導。

（綜合）