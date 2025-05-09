女同事表白遭拒！送早餐貼紙仔兼身體接觸︰等你分手　男生超崩潰

男生都可能會遇到職場性騷擾！台灣1名男生在網上發文慘呻，稱同組1名女同事新入職，他按照主管要求照顧對方，雙方關係變得熟絡。豈料女同事竟向他表白，已有女友的樓主立即拒絕，並且表明應會與女友結婚，詎料女同事竟說「我可以等你們分手」，甚至開始做小動作親近糾纏，例如「故意做一些自以為可愛自然的肢體接觸」、送上愛心早餐和字條，以及「不小心」飲了其飲料，甚至嘲諷和針對其女友，而樓主即使求助，希望將對方調走，但主管卻表明愛莫能助。



大量網民留言建議樓主「向性別平等會投訴」、「職場性騷擾」、「好噁，這只是你激起她的狩獵心了吧」、「好似《馴鹿寶貝》」，亦有前性別平等會委員提議先搜集證據自保，受害打工仔多謝大家意見，「開始錄影、留存紙條、錄音搜集全部證據」。



樓主與女朋友感情穩定，故決絕地拒絕了女同事的表白。（《馴鹿寶貝》電視劇照）

女同事新入職 樓主幫忙照顧變熟絡

樓主在「Dcard討論區」表示，大約8個月前，公司聘請1位女同事，小樓主5歲，由於主管要求樓主多多照顧新人，加上是同組組員，所以樓主「自然而然會多幫忙一些、交集也比較多」，雙方「上班時間閒聊、中午一起吃飯、出去玩偶爾給對方帶個伴手禮」，當然其他同事都有手信。

女同事突表白︰我可以等你們分手

隨後該名女同事突然向樓主告白，樓主大感錯愕，明確表示「謝謝你的喜歡，不過我有女朋友了，感情很穩定，未來應該會結婚」，但女同事竟說「我知道，我可以等你們分手」。樓主生氣表示「我跟我女朋友不會分手，我們以後維持同事關係就好」，然後直接離開。

女同事突然表白，甚至明言「我可以等你們分手」。（《馴鹿寶貝》電視劇照）

購買「愛心早餐」和寫字條

正當樓主以為自己明確拒絕，惟女同事非但沒有死心，反而肆無忌憚地做小動作，不時買早餐放在樓主桌上，寫上「暖心紙條」，大致是「給你1天滿滿的元氣，這是愛心早餐，今天也加油」，而且附上愛心圖案，樓主一律退還給對方，但她仍會經常買早餐和寫紙條。

出言調侃嘲諷樓主女友

該名女同事甚至針對樓主女朋友，當樓主晚下班，她就會出言調侃，「 你女朋友也太差勁，你加班都那麼辛苦了，他竟然沒有來接你下班，是我我就會煮好晚餐送來給你！」，有時更說「你假日跟女朋友出去都是你開車哦？你女朋友也太公主了吧！」、「 你女朋友這樣不行啦，這樣以後結婚你會很辛苦耶！」，即使樓主每次反駁「關你屁事」，情況都沒有改善。

女同事多招糾纏，包括購買「愛心早餐」和寫字條。（《馴鹿寶貝》電視劇照）

自以為可愛自然的肢體接觸

最不能接受的是女同事「會故意做一些自以為可愛自然的肢體接觸」，例如聲稱不懂得操作，她將手搭在樓主肩膀上，「在後面看我操作」、聚餐坐在旁邊，「不小心」飲錯樓主飲料，手臂故意靠近過來、一起進入升降機時突然牽手、「不小心對到眼，還會比個小愛心」，樓主多次斥責，請求她不要這樣做，但她竟然大言不慚表示「你只是還沒對我心動而已 」、「我不會放棄」。

樓主對女同事的追求攻勢大感崩潰。（《馴鹿寶貝》電視劇照）

向主管投訴不果 網民建議向性別平等會求助

樓主無奈向主管反映，希望可以介入處理或將她調去其他部門，主管卻認為屬於私事，無法處理，其他部門都沒有職缺，「不可能因為這樣就調動」。

樓主不想對方因騷擾一事而辭職，但不勝其煩，不知「還有什麼辦法可以處理」，許多網民留言指「她是不是偶像劇看太多？」、「這女的好恐怖」、「向性別平等會求助」，亦有前性別平等會委員指出樓主應先搜集證據，而且公司理應介入處理。

樓主開始搜集證據

樓主更新指，「女友一直都知道這些破事，也對於我的遭遇很難受氣憤」，多謝大家意見，自己一直想避開對方，所以沒有蒐證，目前開始錄影錄音和保留紙條，嘗試再用強硬的態度對待對方，「並透露給身邊同事知道」，以保障自己。

（Dcard討論區）