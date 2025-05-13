留子不留女！地主爸3億遺產留2子　女兒僅分3萬　入稟求推翻遺囑

父母過世前即使立下遺囑，但若子女不滿，亦可以訴諸法律。台南1名大地主身故後，留下高達3億2,200多萬新台幣（約8,170萬港元）遺產，根據其生前的公證遺囑，大部份遺產指定由2名兒子繼承，而4名女兒們每人只能分得約3.75萬新台幣（約9,600港元），其中1名女兒認為遺囑侵害其法定最低限度應繼承部份，要求繼承人歸還約2,151多萬新台幣（約549萬港元）。



案件經一審後，法官以「在法律上顯無理由且無法補正」為由，不經言詞辯論，立即駁回；但案件經上訴後，台南高分院卻以一審訴訟程序明顯有重大瑕疵，同樣不經言詞辯論，直接發回再審，案件仍可上訴。



4名女兒們每人只能分得約3.75萬新台幣（約9,600港元），其中1名女兒認為遺囑侵害其法定最低限度應繼承部份，於是提起訴訟。（示意圖/gettyimages）

2子合共繼承逾3億新台幣 4女共得15萬

王姓大地主於2021年3月離世，繼承人除了妻子之外，還有1兒4女，以及早已過世兒子的3名孫兒女，王翁留下20筆土地及現金，合計總值3億2,200多萬新台幣（約8,170萬港元），他生前立下公證遺囑，除了南市區漁會信用部存款約15萬新台幣（3.83萬港元）元之外，其餘遺產均指定2名兒子繼承，4名女兒只能繼承南市區漁會信用部存款，每人分得大約3.75萬新台幣（約9,600港元）。

其中1名女兒要求推翻遺囑

其中1名女兒認為，按照《民法》「特留分」（法定最低限度應繼承部份），她原本可以分得約2,151萬新台幣（約549萬港元），但父親遺囑侵害其特留分權利，因此透過台南地院要求2名繼承者歸還她應有的遺產。

案件經過2次審理，原告有機會奪回自己應有的遺產。（示意圖/gettyimages）

未經言詞辯論 法官直接駁回

但案件進行一審時，法官認為一來原告已經以存證信函方式，向2名繼承者行使「特留分」扣減權，扣減他們可繼承的遺產，二來繼承者尚未沒有正式取得遺產，三來認為原告計法有誤，引用最高法院案例，並非單單計算應分得多少錢，然後要求繼承人歸還相同金額，在未經言詞辯論的情況，直接駁回原告訴訟。

案件再審理 法官判處發還再審

原告不服上訴，台南高分院卻指，有其他案例顯示一審見解並非沒有商討空間，法官應和當事人進行法律上討論，令到對方進行必要的法律陳述，但原審法官沒有照做，反而直接認為原告「在法律上無理由且無法補正」駁回，過程中存有錯誤，廢除原本判決，發回再審。

有律師向當地媒體表示，，立遺囑時最好遵守《民法》「特留分」規定，以免日後引發紛爭，一旦遺囑侵害特留分權利時，理應等待繼承完畢後才提起訴訟，法官通常都會行使闡明權，讓當事人有機會修正。

（綜合）