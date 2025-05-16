大學性醜聞！教授2次性侵女教師嘲諷︰你像死魚　校方冷處理惹議

台灣發生學術界性侵醜聞。台灣花蓮的東華大學1名大學教授趁討論論文期間，2次性侵同校女教師，逞慾後還囂張嘲諷「你怎麼像死魚？」，他事後被控強制性交罪名。校方被指不但接納該名教授說法，認定沒有發生性侵一事，而且事後約8個月以來沒有處份教授。直到有學生在網上爆料，開名批評校方「對性平案件的處理態度，令人極度失望」，引發全校譁然，受害人手寫聲明「多謝同學為我發聲」，但慨嘆「僵化的制度起不了作用」。



東華大學向當地傳媒回應表示，針對該宗申訴案，校方已經依照《性別平等工作法》處理，因案件涉及私隱，依法應予保密，不得洩露。



受害人手寫聲明「多謝同學為我發聲」，慨嘆「僵化的制度起不了作用」。（網上圖片）

教授︰我好像愛上你，想抱你

台媒於今年5月報道，男被告是海歸已婚博士，在東華大學任職，2022年8月因學校活動而認識受害教師，他們因合寫論文而頻有往來，但雙方只是朋友關係。惟其後有人起了色心，同年10月11日晚上，當場向受害人抱怨自己妻子性冷感，明言「我好像愛上你，想抱你」，女教師斷言拒絕，翌日將事件透過訊息告知李姓友人。

2次性侵︰你怎麼像死魚一樣？

男被告再藉討論論文的機會到受害人家中留宿，豈料他沒有理會對方拒絕，竟然霸王硬上弓，她嚇到不知如何反應，身體因而僵硬，男被告出言嘲諷「你怎麼像死魚一樣？」、「你好像處女喔」。約1個月後，他們再次獨處，男被告再次伸出狼爪，甚至直言「不管了，你可以告我性侵」。

該名教授2次性侵受害人。（示意圖/gettyimages）

捱告後反控受害人侵害配偶權

受害人不堪身心煎熬，發出訊息訊質問對方，被告多次認錯，簽署承認2次性侵對方、承諾遠離其工作場所的切結書。豈料受害人向東華大學提出性別平等申訴後，被告訛稱他們陷入婚外情，校方無視受害人提出的男方自白書等證據，接納男方辯解，認定不存在性侵事件。

受害人決定提告對方，檢察官經調查後，2024年8月以涉嫌2項「強制性交」罪名起訴男方，他遭到起訴後，竟然安排自己小孩轉到女教師小孩的學校一起讀書，甚至聯同妻子反控受害人侵害配偶權，令到她出現創傷反應。

被告沒有停職 受害人害怕校內狹路相逢

校方被指8個月以來一直沒有向受害人提供協助，被告甚至沒有停職，引來學生不滿，在網上表示「被起訴的狼師可以自由活動」，受害教師害怕在校內遇到對方，需要向學生求助買便當到研究室吃，就連開長途車都有困難，「這真的太誇張了！對學校處理性平案件的態度，感到非常失望與痛心」，引來全校譁然。

受害人被反控侵害配偶權，害怕在校內和被告狹路相逢。（示意圖/gettyimages）

受害人手寫聲明︰僵化的制度起不了作用

受害教師2025年4月30日手寫聲明，「多謝同學為我發聲」，目前相關訴訟交由司法處理，細節不便公開，「只是希望校方處理狼師，以維護我及其他人的安全」，慨嘆「僵化的制度起不了作用」。

校方回應一直處理事件

東華大學向當地傳媒表示，校方就該宗該申訴案依照《性別平等工作法》處理，案件涉及個人私隱，依法應予保密，不得洩露細節。校長徐輝明補充指，2名教師分別在不同學院工作，事發至今校方召開過多次性平會議，開會時間和文件均有存檔，目前無法公開，校方尊重當事人不服調查結果，因而提出法律援助，該名女教師再度依照《性別平等工作法》召開性別平等會議，目前學校處理中。

（綜合）