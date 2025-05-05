網戀遇恐怖情人！女生首見「男友」遭狂毆兼性侵　手機被搶走變賣

網上情緣未經見面相處，隨時會遇到恐怖情人，萬事一定要小心！台灣花蓮1名女生與1名鐵工陷入網戀，雙方交往後相約見面，豈料首次見面當天，女生已在網吧慘遭「男友」痛毆，而且被對方暴力猥褻得逞。女生在其後逾1周內接連再被狂毆，甚至遭性侵，手機更被「男友」搶走變賣，然後拿錢花費，她脫離魔掌後報警求助。



男被告2項強制猥褻罪名成立，各被判處7個月有期徒刑，2項強制性交罪名成立，各囚3年2個月，1項竊盜罪名成立，入獄2個月，竊盜罪刑期可以易科罰金。



受害人與網上「男友」首見面，即多次被毆打和猥褻性侵。（示意圖/gettyimages）

被告案底累累 曾與未成年人士性交

台媒今年5月報道，該名鐵工案底累累，過往曾與未成年人士性交，而且干犯竊盜罪行，他今次和受害女子在通訊程式認識，2023年6月7日起開始交往，雙方相約同年6月10日上午8點許見面，當日他們前往網吧消遣，鐵工強迫「女友」就範，用手毆打對方，導致其右頸和左胸瘀傷，並用生殖器摩擦對方下體。

「男友」搶走受害人手機變賣。（示意圖/gettyimages）

多次毆打「女友」兼性侵

去到6月13日中午12時許，鐵工再次在網吧毆打「女友」，並進行猥褻行為。到了6月15日深夜10時許，他們進入花蓮中山公園，鐵工再打「女友」，今次更性侵得逞，並在未經女方同意下，搶走其手機到通訊行變賣，獲取現金花費。6月16日晚上8時左右，鐵工在網吧打完受害人後，向她進行指侵。

受害女子事後逃脫魔掌，立即前往警局報案，警方經調查後，拘捕涉案鐵工。

法官判處被告罪成。（示意圖/gettyimages）

法官判罪成 多罪分別判刑

案件在花蓮地院審理，被告在庭上認罪，法官認為被告當時和受害人交往，但沒有控制自身行為，為了滿足一己私慾，嚴重戕害對方的性自主權，同時侵害受害人財產權。法官考慮到被告有前科、雙方未達成和解，法官判處被告2項強制猥褻罪名成立，各囚7個月，2項強制性交罪名成立，分別入獄3年2個月，1項竊盜罪名成立，入獄2個月，竊盜罪刑期可以易科罰金，以1,000新台幣折算1天，全案仍可上訴。

（綜合）