母親節｜新抱苦惱︰應向奶奶送禮物嗎？　網民全這樣說　她開心了

母親節將至，不少子女都苦思向母親送上什麼禮物。而台灣1名人妻在網上求教，詢問「你們都會送婆婆母親節禮物嗎？」，問題一出，許多網民一面倒表示，「不會，因為她不是我母親，請老公自行處理」、「不會！因為送了她也不珍惜…在外面也是繼續亂講話，何必花這錢呢？」、「送的被她轉送，被我發現，她還說是別人買的，連是我買的都忘了，把我送的衣服當腳踏布」，該名新抱笑言「那我就省一筆」。



樓主向網民求救，詢問「請問你們都會送婆婆母親節禮物嗎？」。（《BB來了》電視截圖）

大量網民留言︰不會送

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，「請問你們都會送婆婆母親節禮物嗎？」，帖文引來大量網民留言，紛紛分享個人經驗，「不會呀！她親生子女都沒表示了，所以也不關外人的事了」、「不會，想太多，沒養我送啥啊！！空氣啦」、「感情不好，我也很討厭她，所以當空氣不往來，免得身心靈不痛快」。

大量網民表示應由奶奶兒子，即各位老公負責送母親節禮物。（《BB來了》電視截圖）

樓主得出結論︰那我就省一筆

亦有少量網民表示「帶去吃飯」、「當破財擋災」、「個人際遇不同，看你和婆婆怎麼的關係聯繫啦！不要被網路教壞了！」。樓主綜合眾人意見，很快得出結論，開心地表示「好的，那我就省一筆」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）