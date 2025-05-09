母親節｜兒子擬買二手手機贈媽媽　遭父親狠批︰不孝　掀網民熱議

母親節將至，不少子女都會向母親送上禮物以答謝辛勞。台灣1名男生在網上表示，見到母親的iPhone 11「壽命也差不多了」，打算為對方換機，考慮到母親需求和嫌貴，「所以想幫她換二手就好」，認為「整體機況、外觀都很ok，基本上跟新的差不多」，但父親知道後竟然批評樓主不孝，認為「幫她（媽媽）換全新的手機，不會很過份吧」。



大量網民留言力撐樓主，認為送二手手機沒有問題，反指「想買的出錢啊，你叫你爸沒出錢就不要情緒勒索」、「主要是媽媽的想法，如果她沒關係就沒差吧」、「不滿母親節送二手手機，父親暗示父親節要收到全新手機吧」。



父親知道樓主想買二手手機送給母親，批評兒子不孝，認為「幫她換全新的手機，不會很過份吧」。（Dcard討論區圖片）

買貴手機母親會覺不好意思

樓主在「Dcard討論區」表示，最近發現母親使用的iPhone 11變差，「出門（後）電都只能用一下，還要帶行動充電器，（母親）覺得太重和麻煩」，樓主打算為母親換手機，但她「用手機也沒有什麼需求」，只是傳送訊息、拍照和玩手機遊戲而已，如果太貴，母親覺得不好意思。

擬買二手手機贈媽媽 父親批不孝

樓主思前想後，因自己也是用二手手機，認為沒有問題，「整體機況、外觀都很ok，基本上跟新的差不多」，所以打算購買二手手機送給媽媽，但父親聞訊一直批評他「對媽很不孝」，甚至傳送訊息，聲稱「幫她換全新的手機，不會很過份吧」、「讓媽媽拿二手機不太好」。

父親認為兒子不買全新手機送給母親就是不孝。（示意圖/gettyimages）

網民︰因為爸爸父親節想收全新手機

樓主不能理解為何一定要全新手機，何況父親沒有出錢，於是詢問大家意見，許多網民留言指「因為爸爸父親節想收全新手機」、「感覺是你爸太在乎面子了」、「可以讓媽媽自己挑看看，她可能會更開心」。

（Dcard討論區）