4米長劇毒眼鏡王蛇闖學校！蛇王搏鬥驚險畫面曝光　牠下場這樣

眼鏡王蛇（香港又叫「過山烏」）是世上體型最長的毒蛇，早前泰國就有1條估計約4米長的巨型的眼鏡王蛇誤闖學校，引起學生及居民恐慌，最終當局派蛇王到場捕獲，並將牠帶到偏遠山林放生。



眼鏡王蛇主要分布於印度、中國及東南亞一帶，惟近年因棲息地過度開發，導致眼鏡王蛇數量下降，更被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II中，而眼鏡王蛇誤闖人類居住地的情況亦時有發生。



泰國素叻他尼府有1條巨型眼鏡王蛇誤闖學校，最終當局派員捕獲。（X照片）

綜合泰媒報道，事發於4月21日清晨，泰國素叻他尼府（Surat Thani）的班南坎（Baan Nang Kam）某學校門前出現1條巨大的眼鏡王蛇，引起附近居民圍觀及關注。當地救援部門接報後，即時派員前往捕蛇。

粗壯蛇身嚇壞居民

從網上流傳的照片可見，蛇王緊抓眼鏡王蛇，眼鏡王蛇奮力掙扎並與之搏鬥，壯碩的蛇身甚至比蛇王的手臂粗，從現場影像估計，該條巨蛇身長逾4米，較蛇王身高超出逾倍。有報道指，蛇王使用工具夾住眼鏡王蛇的頭部，並花了大約30分鐘才將其制伏。

這條巨型眼鏡王蛇被捕獲後，已安全放歸一處遠離市區的森林，以確保附近居民安全，亦未有損害該條蛇。

從網上流傳的照片可見，壯碩的蛇身甚至比蛇王的手臂粗。（Facebook照片）

從網上流傳的照片可見，壯碩的蛇身甚至比蛇王的手臂粗。（Facebook照片）

另有蛇王30分鐘內連捕2條眼鏡王蛇

泰國沙敦府（Satun）於今年3月就曾發生類似事件，有沙敦府居民通報指在家附近的橡膠種植園發現疑似眼鏡王蛇的蛇穴，為求安全而被迫停止橡膠收割工作。

當地著名蛇王邦亞（Bang Ya）與救援基金會的義工得知消息後出動捕蛇，結果成功找到蛇穴，並於30分鐘內捕獲2條眼鏡王蛇，包括1條長約4米的雄性眼鏡王蛇及1條長約3米的雌性眼鏡王蛇，還在巢穴中找到29顆蛇蛋，順利解除危機。