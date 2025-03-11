荃灣驚現「劇毒蛇」？街坊險踩中驚呼　專家拆解真身警告：不要碰

荃灣出現毒蛇？有街坊在社交平台發布影片，指深夜在荃灣國瑞路公園發現1條顏色鮮艷的蛇，擔心是有劇毒的「亞馬遜珊瑚蛇」，提醒其他街坊小心，「大佬啊，唔好咁黐線啦，香港有無呢種血清」。



影片引來網民關注，不少街坊直呼恐怖，估計是有寵物走失或主人遺棄該蛇，「一定係有人放，or走失，香港根本唔會有」、「出事的話真的多謝物主」。但也有網民根據該蛇顏色分析，估計並非有劇毒的「亞馬遜珊瑚蛇」。專家則拆解蛇的真身是「它」，警告不要亂碰。



有街坊在社交平台發布影片，指深夜在荃灣國瑞路公園發現1條顏色鮮艷的蛇，擔心是有劇毒的「亞馬遜珊瑚蛇」，提醒其他街坊小心。（threads影片截圖）

荃灣疑現毒蛇

有荃灣街坊在社交平台threads發布影片，指在荃灣國瑞路公園行走時，幾乎踩到1條顏色鮮艷的蛇，「行緊返屋企，差啲踩到」。他擔心這是有劇毒的「亞馬遜珊瑚蛇」，驚呼「大佬啊，唔好咁黐線啦，香港有無呢種血清」。

影片見到，當時正值深夜，行人路渠蓋有1條橙色、黑色、白色間條的蛇在游走，之後更快速鑽入渠蓋內。

行人路渠蓋有1條橙色、黑色、白色間條的蛇在游走，之後更快速鑽入渠蓋內。（threads影片截圖）

行人路渠蓋有1條橙色、黑色、白色間條的蛇在游走，之後更快速鑽入渠蓋內。（threads影片截圖）

行人路渠蓋有1條橙色、黑色、白色間條的蛇在游走，之後更快速鑽入渠蓋內。（threads影片截圖）

行人路渠蓋有1條橙色、黑色、白色間條的蛇在游走，之後更快速鑽入渠蓋內。（threads影片截圖）

網民估是無毒「牛奶蛇」

網民看過影片議論紛紛，不少街坊直呼恐怖，估計是有寵物走失或主人遺棄該蛇，「好危險！」、「一定係有人放，or走失，香港根本唔會有」、「會唔會係啲人棄養」、「晚上通渠的工人出事的話真的多謝物主」。

不過也有網民根據該蛇顏色分析，估計並非有劇毒的「亞馬遜珊瑚蛇」，而是無毒的「牛奶蛇」，「紅接黑係牛奶蛇，無毒，有毒嘅珊瑚蛇係紅接黃」、「牛奶蛇嚟㗎咋，冇毒㗎」、「咁可愛嘅牛奶蛇，你話人有劇毒」，又建議樓主「報警搵蛇王處理」。

專家拆解真身

「女蛇王」周嘉玲回覆《香港01》表示，這條蛇八成是「牛奶蛇」，「珊瑚蛇黃色會闊啲，可能係寵物蛇，唔鍾意咪掉咗佢」。她提醒，無論是什麼蛇，都不要胡亂處理，「唔理咩蛇，市民唔係熟悉情況下都唔好搞，因為咬到真係無仇報㗎，會死，就算唔死都會截肢或爛肉」。

「牛奶蛇」會擬態成「珊瑚蛇」體色，欺騙掠食者。（圖為「牛奶蛇」／gettyimages）

「牛奶蛇」會擬態成「珊瑚蛇」體色，欺騙掠食者。（圖為「珊瑚蛇」／gettyimages）

根據台灣「生態旅遊旅行社」資料，「牛奶蛇」原生於美洲大陸，會擬態同樣居住在美洲大陸的劇毒毒蛇「珊瑚蛇」體色，從而讓掠食者誤以爲他們是「珊瑚蛇」，不敢招惹。